Защитникам Рауфа Арашукова отказано в доступе в колонию

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Дело о взятке против бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии возникло после его заявлений о пытках, доступ адвокатов Арашукова в колонию ограничен.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России признал законным приговор по делу об убийствах и преступном сообществе, по которому бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были приговорены к пожизненному лишению свободы. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Оренбургской области заявила, что проверит заявление бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова о пытках в колонии "Черный дельфин". Ранее Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в "Черном дельфине" он подвергается пыткам и провокациям.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Адвокаты Рауля Арашукова Владимир Постанюк и Рауфа Арашукова Анна Ставицкая прокомментировали решение Верховного суда России по жалобе Арашуковых, а председатель ОНК Оренбургской области Альбина Абязова рассказала о встрече с бывшим сенатором в колонии "Черный дельфин". Журналист Ильяс Богатырев оценил влияние Арашуковых после приговоров им.

Владимир Постанюк сообщил, что для обжалования есть ещё возможность обратиться в надзорную инстанцию. "В Президиум Верховного суда РФ. Но этот вопрос мы будем обсуждать с нашим подзащитным. Но думаю, мы пройдем всеми путями, которые закон допускает", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат указал, что на суде по видеоконференцсвязи Рауф Арашуков заявил, что новое дело против него — провокация. "Он заявил, что никаких взяток он не давал. У меня нет оснований не доверять его словам", - пояснил Постанюк.

22 октября стало известно, что Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в виде взятки за создание для себя благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассации.

Он сообщил также, что Рауль Арашуков находится в заключении в Тарбеево Мордовской республики, куда добивается перевода его сын Рауф Арашуков. "Жалоб у него нет. По крайней мере, адвокатам он ничего не заявлял. Отношение к нему в целом можно назвать уважительным. Вероятно и <в связи> с его возрастом. При всех сложностях Рауль Арашуков вел себя достойно", - сказал Постанюк.

Анна Ставицкая подтвердила, что у защиты осталась ещё надзорная инстанция для обжалования приговора. "Про пытки Рауф Арашуков говорил ещё до этих событий <возбуждения уголовного дела о взятке>. Он считает, что именно из-за этого эти события и происходят. Из-за того, что он не сидит, не помалкивает. Уверен, что дело это - провокация", - рассказала она.

По словам адвоката, к Рауфу Арашукову сейчас затруднён доступ защитников. "Адвокатов не пускают. Придумали такую историю, что так как против него возбуждено уголовное дело, то адвокат может попасть только по разрешению следователя, ведущего это дело. При этом игнорируют то, что помимо адвокатов в деле, у Рауфа Арашукова есть адвокаты, которые посещают его в колонии, как человека, который уже отбывает наказание. Их не имеют право не пускать, но их не пускают. Это нарушение его права на защиту", - заявила Ставицкая.

Последний раз она видела Рауфа Арашукова 30 октября на заседании кассационной коллегии Верховного суда. "Он хотел, чтобы к нему в колонию пришёл адвокат. Но адвоката сегодня не пустили. И уже несколько дней не пускают", - посетовал Ставицкая.

Вместе с тем, по её словам, вчера к Рауфу Арашукову приходил прокурор по надзору. "Он описал все обстоятельства пыток, которые с ним происходили. И сегодня должны были вновь прийти представители ОНК Оренбургской области", - сказала Ставицкая.

Между тем, председатель ОНК Оренбургской области Альбина Абязова назвала «фейковой информацией» сообщения о пытках Рауфа Арашукова. "У Арашукова всё замечательно, всё хорошо. Он живой и здоровый. Улыбается, разговаривает. Синяков и побоев нет. Когда представители ОНК неделю назад были и Арашуков был на личном приёме жалоб и предложений от него не поступило. На поставленный вопрос: применялась ли физическая сила, ответил отрицательно", - рассказала Абязова.

16 октября в соцсети на странице Рауфа Арашукова, приговоренного к пожизненному сроку, были опубликованы извинения перед Рамзаном Кадыровым и обращенная к главе Чечни просьба о помощи. Обращение пожизненно осужденного Рауфа Арашукова к Рамзану Кадырову вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Адвокат Ставицкая уточнила, что Арашуков заявил ОНК, что "не хочет об этом говорить". "Он не отрицал пытки. Просто заявил, что не хочет говорить", - добавила Ставицкая.

Они потеряли своё влияние, тем более, на таких людей, как Керимов. И с их словами вряд ли кто-то будет считаться в наши дни

Журналист Ильяс Богатырёв заявил в нынешней ситуации невозможно говорить о прежнем влиянии Арашуковых в Карачаево-Черкесии. "Конечно, какое-то влияние они имеет в кругу своих близких. Но вряд ли люди, связанные с ними, сохранили руководящие должности в республике", - считает он.

В то же время, по словам журналиста, схема хищений газа, применявшаяся Арашуковыми, действует поныне.

"Всё ещё действует, может быть не в таких масштабах, но действует. Я разговаривал об этом с адвокатом, который ведёт множество дел потребителей газа и он подтверждает, что схемы действуют. Хотя в Регионгазе уже другие люди. Может и схемы не изобретены Арашуковыми. Но я не исключаю, что в них задействованы люди, введённые в своё время Арашуковыми», - рассказал Богатырёв.

Он считает невероятным, что Арашуковы в настоящее время могут как-то помочь Кадырову. "Они потеряли своё влияние, тем более, на таких людей, как Керимов. И с их словами вряд ли кто-то будет считаться в наши дни», - отметил Богатырёв.

9 октября Рамзан Кадыров, говоря о конфликте вокруг Wildberries, упомянул сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Он призвал их доказать непричастность к заказу на его убийство и предупредил о готовности объявить кровную месть. Депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Рамзана Кадырова и не имеет никакого отношения к компании Wildberries. При этом он добавил, что находится на лечении за границей. "Кавказский узел" подготовил справку "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Богатырев не знает, имеют ли отношение к конфликту по поводу Лечхаджиева извинения Арашукова перед Кадыровым. "Но неприятности у Арашуковых начались именно после того, как эта семья не поладила с Кадыровым. Арашуков-младший не сдержал своего слова относительно чего-то. Но чего точно - неизвестно", - сказал Богатырёв.

По данным источников, проблемы у Арашукова начались из-за конфликта вокруг северокавказского отделения Росавтодора. Начальник отделения Руслан Лечхаджиев – дальний родственник Кадырова. Благодаря связям с главой Чечни Рауф устроил своего родственника Мурадина Карданова заместителем Лечхаджиева. Вскоре после того как Арашуков стал сенатором, они вместе с родственником попытались сместить Лечхаджиева, инициировав проверку в отделениях Росавтодора. Это и привело к разрыву отношений между Кадыровым и Арашуковым, говорится в публикации РБК от 14 февраля 2019 года.

За время работы Руслана Лечхаджиева на посту главы Северо-Кавказского округа Росавтодора был построен обход Пятигорска в составе дороги«Кавказ», расширены с двух до четырех полос движения участки трасс А-155 Черкесск – Домбай в Карачаево-Черкесии, Р-217 в Ингушетии, а также Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии. Началось строительство обходов Гудермеса и Владикавказа. Руслан Лечхаджиев проработал в Росавтодоре до 2021 года, после этого стал депутатом Госдумы, говорится на сайте Росавтодора.

Лечхаджиеву 60 лет, занимает пост заместителя председателя комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре, говорится на сайте Госдумы.

В 2016 году Рамзан Кадыров побывал на свадьбе сына Руслана Лечхаджиева Адама, об этом сообщало агентство "Грозный информ" 7 августа того же года.

В Telegram-канале главы Чечни, который действует с 2017 года, Руслан Лечхаджиев упоминается только в качестве депутата Госдумы.

Правозащитница Анна Каретникова, комментируя версию следствия о взятке, которую пытался дать Рауф Арашуков, указала, что система ФСИН "безумно коррумпирована". Тут у меня вызывает сомнение сумма то ли три, то ли пять миллионов рублей, которые инспектор, который получает может быть 40 тысяч со всеми надбавками, с выслугой лет, прекрасно принесет телефон и за 10 тысяч, и за 20, а оперативник за 30 переведет в какую-нибудь другую камеру. Но только не в случае с такой персоной и я подозреваю, что только не в случае с исправительной колонией "Черный дельфин", - рассказала она в YouTube-канале "Популярная политика".

Эта история про то, как взгляд переводят в другую сторону, чтобы говорили не о пытках, и не о том, что на самом деле происходит в этой колонии, а о некоем "подвиге разведчика", который отказался от миллионов

Она предположила, что после того как весной появилась информация о пытках в этой колонии, история с тем, что у Арашукова "не взяли взятку" была нужна, чтобы переключить внимание. "В апреле был большой скандал - мы узнали, что там пытают осужденных. Я помню, что <член Совета по правам человека при президенте РФ> Ева Меркачева обратилась к уполномоченной по правам человека Москальковой. Была начата проверка по факту пыток. К сожалению, чем эта проверка закончилась, мы не узнали. Потом мы узнали, что в этой колонии содержались пленные украинцы, которые потом, будучи обменянными, скорее всего расскажут о том, что все эти кошмары продолжаются. И возникает, вбрасывается вот эта история, что "ай, молодцы" сотрудники - денег не взяли, все по закону, покарают негодяя. Мне кажется, что это произошло совершенно не случайно и эта история не лежит в русле обычной коррупции. Эта история совершенно про другое. Эта история про то, как взгляд переводят в другую сторону, чтобы говорили не о пытках, и не о том, что на самом деле происходит в этой колонии, а о некоем "подвиге разведчика", который отказался от миллионов", - рассказала Каретникова на видео, опубликованном 22 октября.

Она указала, что в колонии для пожизненных, такой как "Черный дельфин", где отбывает наказание Рауф Арашуков действуют совсем другие правила, чем те, что в других исправительных учреждениях. "Они <осужденные> находятся под постоянным надзором и вот как раз <руководство колонии> выполняет установки сверху", - рассказала она, отметив, что речь идет о том, чтобы создать осужденному более жесткие условия или напротив дать послабление.

Она указала, что у людей, которые близки к Рамзану Кадырову, могут быть преференции в местах заключения. "Я слышала от самих арестантов, что мы знакомые, мы родственники, мы одного тейпа с Рамзаном Ахматовичем, поэтому все у нас будет хорошо. Но я бы не сказала, что во всех случаях это развивается именно так. Может быть, они обманывают. Может быть, они не так хорошо знали Рамзана Ахматовича как хотели показать. Я думаю, что если это действительно какой-то приближенный к нему человек, за которого он, что называется в тюрьме "впишется", то тогда да", - подчеркнула правозащитница.

В Карачаево-Черкесии у Рауфа Арашукова была репутация эмоционального, несдержанного и неконтролируемого человека, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" активист из Черкесска. "У него было амбиций через край, с другой стороны, он самоутверждался. Это был период, когда он отпустил бороду, как у [Рамзана] Кадырова, он гордился дружбой с Кадыровым, он даже копировал его манеру разговаривать, держать голову, интонировать. И вдруг его "кинули", сошлось все вместе", – сказал он.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем глава Чечни Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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