Гражданка Украины задержана в Ростовской области по подозрению в шпионаже

22 августа 2023, 06:44

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Ростовские силовики задержали гражданку Украины, которая подозревается в том, что передавала украинским спецслужбам данные о дислокации российских воинских подразделений и перемещениях военной техники.

Сотрудники УФСБ Ростовской области 21 августа задержали гражданку Украины, которая обвиняется в шпионаже в пользу украинских вооруженных сил.

По данным УФСБ, гражданка Украины неоднократно приезжала в Ростовскую область, где собирала информацию о местах дислокации воинских подразделений российской армии. Она фиксировала места расположения средств ПВО на телефон, а также перемещение военной техники и передавала СБУ, пишет "Коммерсант".

Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже (статья 276 УК РФ), у нее изъяты средства связи, которые использовались для связи с представителем украинских спецслужб, сообщает ТАСС.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале августа суд приговорил сотрудника Минприроды Краснодарского края Юрия Картычко к 12 годам, признав его виновным в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений, которые могли быть использованы против безопасности России.

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