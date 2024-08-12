Гражданин Украины осужден в Краснодаре по делу о шпионаже

12 августа 2024, 16:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Краснодаре приговорил гражданина Украины Евгения Монастырева к 11 годам колонии, признав его виновным в шпионаже.

Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима гражданина Украины Евгения Монастырева, признав его виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж), сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

"Установлено, что с января по ноябрь 2022 года подсудимый, проживая на территории Краснодарского края, собирал сведения о критической и транспортной инфраструктуре. Он фотографировал объекты, в том числе опоры железнодорожных и дорожных мостов, опоры ЛЭП, и пересылал информацию военнослужащим ВСУ, с которыми поддерживал связь", - говорится в публикации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.