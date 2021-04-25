Пашинян объявил о своей отставке

25 апреля 2021, 10:20

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что уходит в отставку, добавив, что продолжит исполнять обязанности главы правительства.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 20 июня, 28 марта он уточнил, что покинет должность в апреле для проведения внеочередных выборов, но продолжит исполнять обязанности главы правительства. Такое решение оппозиция сочла неприемлемым, а политологи - уловкой для следования "букве закона".

Никол Пашинян объявил о том, что подал в отставку для проведения в стране внеочередных парламентских выборов 20 июня.

"Для проведения внеочередных выборов необходимо дважды не избрать премьера", - заявил Пашинян во время обращения к нации, сообщили сегодня "Новости-Армения". Он отметил, что выдвинет свою кандидатуру, которую парламент не одобрит.

"Важно, чтобы ни одна иная фракция не выдвинула кандидатов, чтобы выборы состоялись 20 июня", - сказал премьер-министр.

Он также сказал, что до 20 июня останется исполнять обязанности главы правительства.

Армянская оппозиция начала акции протеста с требованием об отставке Пашиняна после заключения 9 ноября 2020 года мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Согласно документу, Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Кто из политических деятелей Армении и с каких позиций выступал за отставку премьер-министра Никола Пашиняна и как к этому относится народ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бывшие против проигравших: кто есть кто в армянской оппозиции".

Новости о протестных акциях армянской оппозиции собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Протесты в Армении".