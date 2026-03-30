Кавказский узел

RU EN
11:58, 30 марта 2026

Никол Пашинян стал кандидатом на пост премьер-министра Армении

Никол Пашинян. Фото: Report https://report.az/ru/v-regione/pashinyan-kriminogennaya-obstanovka-v-armii-strany-sledstvie-otsutstviya-ideologii

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Действующий глава правительства Армении стал кандидатом на должность премьер-министра по итогам внутреннего голосования в правящей партии "Гражданский договор".

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года состоялись внеочередные выборы в парламент Армении. По итогам голосования партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92% голосов. 2 августа 2021 года Пашинян вновь был назначен премьер-министром Армении.

В апреле 2018 года Никол Пашинян организовал акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна. Он добился отставки Саргсяна, и депутаты парламента избрали Пашиняна премьером. Подробнее о приходе Пашиняна к власти рассказывается в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Правящая партия «Гражданский договор» официально выдвинула Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры по итогам внутреннего голосования, сообщает сегодня "Новости-Армения".

"Подведены итоги двух туров внутренних выборов партии «Гражданский договор». В установленный срок апелляций на результаты голосования не поступало. [...] Выражаю благодарность всем моим друзьям из партии за оказанное мне доверие [...] и за оказанную мне честь быть кандидатом в премьер-министры Республики Армения", - написал сегодня Пашинян в своем телеграм-канале.

Напомним, в сентябре 2025 года в парламенте Армении проходили организованные оппозицией слушания по вопросу недоверия Николу Пашиняну. В поддержку инициативы были собраны 34 из 36 подписей депутатов, необходимых для запуска процесса.

7 июня состоятся очередные выборы в парламент Армении - Национальное собрание девятого созыва. Эти выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону - сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке «Кавказского узла» "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Автор: "Кавказский узел"

Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
