Никол Пашинян стал кандидатом на пост премьер-министра Армении
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Действующий глава правительства Армении стал кандидатом на должность премьер-министра по итогам внутреннего голосования в правящей партии "Гражданский договор".
Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года состоялись внеочередные выборы в парламент Армении. По итогам голосования партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92% голосов. 2 августа 2021 года Пашинян вновь был назначен премьер-министром Армении.
В апреле 2018 года Никол Пашинян организовал акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Сержа Саргсяна. Он добился отставки Саргсяна, и депутаты парламента избрали Пашиняна премьером. Подробнее о приходе Пашиняна к власти рассказывается в хронике "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".
Правящая партия «Гражданский договор» официально выдвинула Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры по итогам внутреннего голосования, сообщает сегодня "Новости-Армения".
"Подведены итоги двух туров внутренних выборов партии «Гражданский договор». В установленный срок апелляций на результаты голосования не поступало. [...] Выражаю благодарность всем моим друзьям из партии за оказанное мне доверие [...] и за оказанную мне честь быть кандидатом в премьер-министры Республики Армения", - написал сегодня Пашинян в своем телеграм-канале.
Напомним, в сентябре 2025 года в парламенте Армении проходили организованные оппозицией слушания по вопросу недоверия Николу Пашиняну. В поддержку инициативы были собраны 34 из 36 подписей депутатов, необходимых для запуска процесса.
7 июня состоятся очередные выборы в парламент Армении - Национальное собрание девятого созыва. Эти выборы фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону - сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке «Кавказского узла» "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".
