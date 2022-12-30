Ереван обратился в Международный суд в связи с блокадой Нагорного Карабаха

30 декабря 2022, 03:11

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Армения попросила Международный суд ООН применить промежуточные меры к Азербайджану для открытия единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", блокировка единственной дороги из Нагорного Карабаха в течение 18 дней привела к дефициту продовольствия в регионе, остановила работу междугородного транспорта и врачебных бригад. Медиаорганизации Армении призвали ведущие международные СМИ направить свои съемочные группы в зону конфликта и освещать блокаду с места событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств, а представитель МИД России спустя неделю, 29 декабря, назвала критику российского миротворческого контингента неприемлемой.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Необходимость коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, так или иначе озвучивалась во всех переговорах или планах урегулирования карабахского конфликта, отмечается в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Армения инициировала разбирательство вопроса о блокаде Нагорного Карабаха в Комитете по ликвидации всех форм расовой дискриминации ООН и обратилась в Международный суд ООН с просьбой применить промежуточные меры против Азербайджана в связи с блокировкой единственной дороги, связывающей регион с внешним миром.

Армения просит суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского (Бердзорского) коридора и обеспечить свободное передвижение людей, транспортных средств и грузов по дороге, сообщил 29 декабря представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян в своем Twitter,

В своем обращении от 29 декабря Ереван отмечает, что с 12 декабря Азербайджан заблокировал единственную дорогу, связывающую 120 тысяч армян в Нагорном Карабахе с внешним миром. Блокада продолжается, и нет никаких признаков, что в скором времени ее снимут, отмечается в документе, опубликованном на сайте Международного суда ООН.

"Кавказский узел" писал, что Европейский суд по правам человека в ответ на обращение правительства Армении 21 декабря обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор людей с особыми нуждами. Решение ЕСПЧ коснулось лишь гуманитарных вопросов, и не накладывает на Азербайджан больше обязательств чем те, которые уже выполняются или о готовности исполнять которые Баку заявлял ранее, подчеркнули азербайджанские правозащитники.

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