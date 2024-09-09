Владимиров набрал большинство голосов на выборах губернатора Ставрополья

09 сентября 2024, 09:39

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Действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров на выборах губернатора региона по итогам подсчетов всех протоколов набрал 79,61 процента голосов избирателей, сообщил Центризбирком.

Как информировал "Кавказский узел", по итогам обработки 99,15% протоколов действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров набрал 79,59% голосов избирателей.

Федеральный центр сейчас не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Действующий губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, выдвинутый от партии "Единая Россия", по итогам обработки всех протоколов набирал на выборах главы региона 79,61% голосов избирателей, следует из данных онлайн-табло Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Кандидат от КПРФ, первый зампред краевого парламента Виктор Гончаров набрал 9,52% голосов, зампред парламента Ставрополья Александр Кузьмин, выдвинутый партией "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" - 4,67% голосов. Президент краевой Торгово-промышленной палаты Борис Оболенец от партии "Новые люди" – 2,7% голосов, кандидат от ЛДПР Александр Люшин – 2,44% голосов.

Напомним, в 2019 году итоговая явка избирателей на выборы губернатора 66,86%.

"Кавказский узел" также писал, что 7 сентября жители Ставрополья пожаловались, что столкнулись с принуждением к голосованию на выборах.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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