Еврокомиссия сочла Грузию номинальным кандидатом на вступление в ЕС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейская комиссия опубликовала доклад о расширении за 2025 год. Согласно документу, Грузия не достигла никакого прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и статус кандидата остался за ней лишь номинально.

Как писал "Кавказский узел", в октябре правящая партия "Грузинская мечта" инициировала иск в Конституционный суд Грузии требованием о признании неконституционными и запрете трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело". 4 ноября Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск об упразднении оппозиционных партий.

Правительство Грузии должно продемонстрировать твёрдую приверженность изменению курса и возвращению на путь к членству в ЕС, - говорится в опубликованном 4 ноября коммюнике о политике расширения ЕС 2025 года, передает издание InterpressNews.

"Грузии необходимо срочно развернуть обратно откат в плане демократии и приложить всесторонние и ощутимые усилия для начала работы над проблемами и реформами, которые будут разработаны при многопартийной поддержке и эффективном гражданском участии в соответствии с девятью шагами, опубликованными для страны-кандидата, и будут полностью соблюдать ценности и принципы ЕС, на которых основан ЕС", - говорится в коммюнике.

После выводов Европейского совета в декабре 2024 года, что действия правительства Грузии фактически вызвали остановку процесса вступления, и на фоне текущего отката Грузии по базовым вопросам, Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально.

"На данном этапе у Грузии нет жизнеспособного пути к ЕС, если условия резко не изменятся. Теперь она страна-кандидат лишь номинально", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас, информирует телекомпания TV Pirveli.

"Как вы знаете, мы также пытаемся ввести санкции в отношении официальных лиц, которые в Грузии применяют насилие против мирных протестующих и подобных лиц. Согласия со стороны всех государств-членов пока нет, но мы продолжаем работать над поиском различных путей решения этих вопросов", - отметила Каллас.

"Власти Грузии - вы не ведете свой народ к ЕС, вы уводите свой народ от ЕС. Если вы серьезно подходите к вопросу ЕС, то прислушайтесь к своему народу и прекратите сажать в тюрьму лидеров оппозиции, журналистов, людей, которые думают иначе, чем вы. После этого мы сможем поговорить", - заявила на брифинге еврокомиссар Марта Кос, отвечая на вопрос, стоит ли после данной оценки ожидать дополнительных мер в отношении Грузии, в том числе правящей партии.

В свою очередь, Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вновь ответил обвинениями на доклад Еврокомиссии о расширении за 2025 год и критические заявления руководителей институтов ЕС. По его словам, доклад о расширении полон лжи и враждебной риторики. "Откат от демократии характерен не для правительства Грузии, а для институтов ЕС", - заявил Папуашвили.

"Шантаж Грузии и давление на Грузию не сработают. Мы не собираемся махнуть рукой. Грузия продолжит готовить страну к членству в ЕС. Не для того Европейского союза, который нынешняя брюссельская бюрократия лишает европейского содержания и оставляет только как союз, а ЕС, чья цель - вернуть европейские ценности", - сказал Папуашвили.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".