×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:27, 4 ноября 2025

Еврокомиссия сочла Грузию номинальным кандидатом на вступление в ЕС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейская комиссия опубликовала доклад о расширении за 2025 год. Согласно документу, Грузия не достигла никакого прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и статус кандидата остался за ней лишь номинально.

Как писал "Кавказский узел", в октябре правящая партия "Грузинская мечта" инициировала иск в Конституционный суд Грузии требованием о признании неконституционными и запрете трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело". 4 ноября Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск об упразднении оппозиционных партий.

Правительство Грузии должно продемонстрировать твёрдую приверженность изменению курса и возвращению на путь к членству в ЕС, - говорится в опубликованном 4 ноября коммюнике о политике расширения ЕС 2025 года, передает издание InterpressNews.

"Грузии необходимо срочно развернуть обратно откат в плане демократии и приложить всесторонние и ощутимые усилия для начала работы над проблемами и реформами, которые будут разработаны при многопартийной поддержке и эффективном гражданском участии в соответствии с девятью шагами, опубликованными для страны-кандидата, и будут полностью соблюдать ценности и принципы ЕС, на которых основан ЕС", - говорится в коммюнике.

После выводов Европейского совета в декабре 2024 года, что действия правительства Грузии фактически вызвали остановку процесса вступления, и на фоне текущего отката Грузии по базовым вопросам, Еврокомиссия считает Грузию страной-кандидатом лишь номинально.

"На данном этапе у Грузии нет жизнеспособного пути к ЕС, если условия резко не изменятся. Теперь она страна-кандидат лишь номинально", - заявила на пресс-конференции в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас, информирует телекомпания TV Pirveli.

"Как вы знаете, мы также пытаемся ввести санкции в отношении официальных лиц, которые в Грузии применяют насилие против мирных протестующих и подобных лиц. Согласия со стороны всех государств-членов пока нет, но мы продолжаем работать над поиском различных путей решения этих вопросов", - отметила Каллас.

"Власти Грузии - вы не ведете свой народ к ЕС, вы уводите свой народ от ЕС. Если вы серьезно подходите к вопросу ЕС, то прислушайтесь к своему народу и прекратите сажать в тюрьму лидеров оппозиции, журналистов, людей, которые думают иначе, чем вы. После этого мы сможем поговорить", - заявила на брифинге еврокомиссар Марта Кос, отвечая на вопрос, стоит ли после данной оценки ожидать дополнительных мер в отношении Грузии, в том числе правящей партии.

В свою очередь, Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вновь ответил обвинениями на доклад Еврокомиссии о расширении за 2025 год и критические заявления руководителей институтов ЕС. По его словам, доклад о расширении полон лжи и враждебной риторики. "Откат от демократии характерен не для правительства Грузии, а для институтов ЕС", - заявил Папуашвили.

"Шантаж Грузии и давление на Грузию не сработают. Мы не собираемся махнуть рукой. Грузия продолжит готовить страну к членству в ЕС. Не для того Европейского союза, который нынешняя брюссельская бюрократия лишает европейского содержания и оставляет только как союз, а ЕС, чья цель - вернуть европейские ценности", - сказал Папуашвили.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:34, 4 ноября 2025
Трое военных из Калмыкии убиты на Украине
15:01, 4 ноября 2025
Суд принял иск "Грузинской мечты" об упразднении оппозиционных партий
13:03, 4 ноября 2025
Названы имена шести убитых в СВО бойцов из Волгоградской области
10:05, 4 ноября 2025
Два беспилотника сбиты в Волгоградской области
08:07, 4 ноября 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
07:10, 4 ноября 2025
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
Все события дня
Новости
Конституционный суд Грузии. Фото: APA https://ru.apa.az/
15:01, 4 ноября 2025
Суд принял иск "Грузинской мечты" об упразднении оппозиционных партий
Участники голодовки у здания парламента Грузии. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171616-gedevan-popkhadze-8-i-den-golodovki-k-nam-prisoedinilis-2-cheloveka-i-na-dannyi-moment-golodaiut-8-chelovek-my-bodry-i-schitaem-chto-eta-aktsiia-dolzhna-rasshiritsia-poka-ne-izmenitsia-politicheskaia-obstanovka-v-strane
14:02, 4 ноября 2025
Число участников голодовки у парламента Грузии выросло до восьми
Полицейские задерживают участников протестов. Тбилиси, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Lorena Beria https://t.me/Tbilisi_life/43194
09:06, 4 ноября 2025
Задержания протестующих в Тбилиси обернулись серией штрафов и арестов
Элене Хоштария. Фото: https://1tv.ge/
06:27, 4 ноября 2025
Элене Хоштария оставлена под стражей
02:46, 4 ноября 2025
Гусельников рассказал про обстоятельства задержания и ареста в Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 3 ноября 2025 года. Кадр видео Publika
03 ноября 2025, 21:45
Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

Акция в защиту Анастасии Зиновкиной. Тбилиси, 3 ноября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/43183
03 ноября 2025, 18:04
Активисты в Тбилиси вышли на акцию в защиту Зиновкиной

Выборы в Сухумское горсобрание пройдут 8 ноября. Скриншот фото "Апсныпресс" https://apsnypress.info/ru/home/novosti/item/17881-41-kandidat-pretenduet-na-19-mest-v-sobranii-sukhuma
01 ноября 2025, 19:39
Избирком Сухума возмутился подкупом избирателей

Салах Межиев отвечает на претензии Берла Лазара. Кадр видео ДУМ Чечни / Telegram
31 октября 2025, 21:46
Межиев прокомментировал претензии Берла Лазара к своим высказываниям об иудеях

TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Показать больше