Сельчане в Дагестане вынуждены самостоятельно ремонтировать дорогу

15 октября 2023, 09:34

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Жители села Сабнова в Дербентском районе вынуждены самостоятельно асфальтировать проезжую часть центральной улицы, так как их обращения к властям не дали результатов, рассказал на видео в соцсети один из местных жителей. Комментаторы раскритиковали чиновников.

Видеоролик о том, что жители села Сабнова в Дербентском районе самостоятельно ремонтируют дорогу, было опубликовано 13 октября в паблике "Мой Дербент 24" в соцсети "ВКонтакте".

На видео показано как грузовики выгружают асфальт на грунт, подготовленный для асфальтирования. "Улица Шолохова, центральная улица. Долгое время мучились с этими дорогами, никакой помощи ни от администрации, ни от кого. Собственными силами и средствами делаем дорогу", – объяснил автор ролика.

Этот пост в паблике "Мой Дербент 24", на который подписаны около 58 тысяч пользователей, на 09.30 мск 15 октября набрал 66 отметок с реакцией пользователей и 97 комментариев.

"Чиновники только свои карманы набивают", – заявил Ашурбег Айдаев.

"Власти села Сабнова устали слушать жалобы по ремонту дороги. И, наконец, дождались пока ее отремонтируют сами жители. Все довольны, всем спасибо", – сыронизировал Муслим Тагиев.

"Вот так за свой счет все делают дороги и свет, и трансформаторы, тем самым сажая на себе на шею администрацию. И потом будут говорить, что нет помощи", – написал Эмир Ханов.

"И спрашивается, за что плотим налоги?" – задался вопросом Абдулла Зотов.

"Пишите, звоните на горячую линию, доведите это до президента РФ <…>. 21-й век, по сей день в регионах нет нормальных дорог, освещения, воды", – отметил пользователь с ником Deleted Deleted.

"Кавказский узел" также писал, что жители дагестанских сел ранее неоднократно жаловались на проблему с дорогами. Так, 15 мая жители села Кусур провели сход, на котором отметили, что к их селу не проложена автодорога, и что также там много лет не модернизируют электросети, а чиновники не реагируют на обращения.

Также 7 октября в соцсетях распространились публикации, что дети жителей села Заната в Шамильском районе Дагестана более 10 лет вынуждены ходить пешком в школу соседнего села из-за отсутствия школьного транспорта. Директор школы пояснил, что некоторое время назад власти выделили автобус, но полиция запретила возить на нем школьников из Занаты, так как дорога до села не отвечает требованием безопасности.

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