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21:00, 21 июня 2026

На поддержку Заремы Мусаевой собрано более двух третей от необходимой суммы

Зарема Мусаева и адвокат Александр Савин. Скриншот фото Команды против пыток (признана иноагентом) от 05.03.26, https://t.me/no_torture/3821

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Почти 70% от необходимой суммы на передачи Зареме Мусаевой в колонии удалось собрать более чем за 40 дней. Всего перечислено 209,5 тысяч рублей, на полгода для закупки лекарств, продуктов и средств гигиены требуется 300 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел",12 мая правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. К 4 июня было собрано 149 тысяч рублей, что позволяет закрыть все необходимые потребности на три месяца. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, этого хватит на полгода поддержки. 

В августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения суд назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор. Судом была безоговорочно принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено, заявила защита. 

По данным на 21.00 мск, на передачи Зареме Мусаевой собран 209 601 рубль, следует из данных, размещенных на платформе "Заодно".

Общая сумма сбора - 300 тысяч рублей, этих средств хватит на шесть месяцев поддержки Мусаевой.

Всего за 41 день удалось собрать 69,87% от необходимой суммы, подсчитал "Кавказский узел".

Сбор через платформу "Заодно" ведет Команда против пыток*.

Как указали ранее правозащитники, 500 рублей в каждой передаче идет на покупку бутилированной воды и соков, 1000 рублей - на свежие овощи, фрукты, сухофрукты, заменитель сахара,  сладости для больных диабетом. 2000 рублей - на средства гигиены, бытовую химию, в том числе на средства для стерилизации после уколов инсулина, которые Зарема делает ежедневно. Еще 3000 рублей - затраты на покупку молока, мяса, рыбы.

"Полноценное меню критически важно при диагнозе Заремы - он предполагает строгую диету, несоблюдение которой чревато ухудшением качества жизни: повышенной утомляемостью, помутнением зрения, поражением кровеносных сосудов и нервной системы", - подчеркнули правозащитники.

В марте 2025 года правозащитники собирали такую же сумму на годовой запас лекарств, средств реабилитации и расходных материалов, необходимых Мусаевой. Две трети нужной суммы были собраны за две недели. "Спасибо за поддержку, вы меня спасаете", - написала Зарема Мусаева после передачи лекарств. 

Напомним, 17 июня Алия Янгулбаева опубликовала в соцсети Instagram** открытое письмо, адресованное Айшат Кадыровой, старшей дочери главы Чечни. В своем обращении Янгулбаева попросила Кадырову посодействовать освободить её мать, Зарему Мусаеву. К 21.00 мск 21 июня реакции на это обращение со стороны Айшат Кадыровой или Рамзана Кадырова не последовало.

В начале апреля правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров  обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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Автор: "Кавказский узел"

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