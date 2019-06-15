Чеченцы Дагестана и жители Шелковского района поддержали реакцию Кадырова на снос дорожных знаков

15 июня 2019, 20:48

Жесткая реакция чеченских властей на снос дорожных знаков на границе Чечни и Дагестана своевременна и соразмерна ситуации, заявили проживающие в Дагестане чеченцы-аккинцы. Вмешательство властей Чечни предотвратило более серьезный конфликт, сочли опрошенные «Кавказским узлом» жители Шелковского района республики.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью "Шелковской район" на окраине города, а 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана. Все демонтированные указатели были восстановлены. Власти Дагестана признали, что знаки были установлены на чеченской территории. На встрече с дагестанскими чиновниками 11 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков, отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова и назвал происходящее "бардаком". Глава Чечни Рамзан Кадыров 11 июня, прокомментируя ситуацию со сносом дорожного указателя на окраине Кизляра, призвав жителей Чечни и Дагестана "не поддаваться на провокации", а пишущим оскорбительные комментарии пообещал "поломать пальцы и вырвать язык"

Угрозы Кадырова разозлили дагестанцев. Второй инцидент с испорченным дорожным указателем на границе Дагестана с Чечней – это реакция жителей республики на угрозы главы Чечни и приезд Даудова с силовиками, считают директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская и главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. Жители Дагестана не доверяют властям и пытаются по-своему отстаивать интересы республики, подчеркнул главред "Нового дела" Гаджимурад Сагитов.

Чеченцы Дагестана связали спор о границе с проблемой Ауха

Провокацией назвал конфликт со знаками на чечено-дагестанской границе председатель молодежной организации «Новое поколение Вайнах», член Общественного Совета Ауха Султан Касимов.

«Это целенаправленная провокация отдельных людей и личностей. Думаю, это только начало. Целью этих людей является дискредитация федеральных назначенцев. Магомед Даудов, озвучивший проблему Ауха, привел это примером для тех митингующих дагестанцев, которые пеклись о справедливости, шариате, законе. Я не верю, что жителей горного Дагестана, живущих с колоссальными проблемами села, беспокоят указатели за 100 километров [от дома]. Если их беспокоит «справедливость», [и они хотят решить вопрос] по законам шариата, по законам гор, по-мусульмански, по-человечески - прошу всех братьев приехать в бывшие села Ауховского район», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Султан Касимов.

До депортации вайнахов Юрт–Аух (ныне село Калининаул Казбековского района Дагестана) входил в состав Ауховского района Дагестана, а после депортации чеченцев 1944 года эта административная единица была ликвидирована. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, и вместе с этим возник вопрос отселения лакцев, которые так же, как и аварцы, были переселены на земли депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района, однако оно осталось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев, отмечается в справочном материале "Конфликт в Карамане, опубликованном на "Кавказском узле".

По мнению Касимова, ничто не снизит накала, кроме справедливого решения проблемы. «Я лично вижу причину в отсутствии общих институтов для решения таких вопросов за столом», - отметил Султан Касимов. При этом он уверен, что вопрос установки дорожных указателей находится исключительно в компетенции дорожных министерств.

«Советоваться с населением о том, куда ставить знаки, никто не должен. Это прерогатива дорожных министерств. Ответ Магомеда Даудова по Ауховскому району - это не упрек дагестанцам, а ответ, где нам вместе решать проблемы, а не драться со знаками», - подчеркнул Султан Касимов.

Дополнение "Кавказского узла" от 22.20 мск 15.06.2019: Во время встречи с дагестанскими чиновниками на окраине Кизляра 11 июня Магомед Даудов заявил, что «ни один чеченец никогда не жил в доме дагестанца». «Хотя мы все прекрасно знаем, что некоторые дагестанцы, не некоторые, а большинство до сегодняшнего дня – живут в домах, которые построили деды мои, прадеды. В бывшем Ауховском районе живут дагестанцы, [там] дома были, [которые] мы построили дома. Когда люди начинают [говорить]: «Ух, чеченцы захватили, чеченцы хотят землю, третье-десятое», [отвечу:] чеченцы чужого ничего не хотят», - заявил Даудов. Эти слова Даудова прозвучали в материале «Подробности инцидента на границе с Дагестаном» ЧГТРК «Грозный», который был показан в ночь на 12 июня по чеченскому телевидению и размещен на его YouTube-канале.

Мнения о том, что общественное напряжение по вопросу границы мотивировано застарелыми территориальными проблемами, придерживается и житель Калининаула, аккинский активист Султан Гиримов.

«В настоящее время, находясь на территории своего бывшего родного села, мы никаких полномочий не имеем, мой народ не имеет. Потому что третьим съездом депутатов Дагестана было установлено, что Аух будет восстановлен, но прошли десятки лет, а на сегодня законы не исполнены. Какой разговор может быть о дорожных знаках, если с народом такая ситуация, как тогда решить вопросы с границей, землей?» - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Султан Гиримов.

Эксцессы между жителями регионов в вопросах границ возникают по причине отсутствия должного взаимодействия между компетентными службами, считает он. «На сегодня непланомерно, неисполнительно ведется работа вышестоящими организациями, если бы все было на должном уровне и доходило бы до народа - никаких эксцессов бы не было. Раньше такие вопросы не возникали, потому что они решались на уровне вышестоящих органов власти, и никаких экстренных ситуаций нигде не появлялось», - подчеркнул Гиримов.

Он добавил, что дорожные указатели были установлены законно и правильно, «и должны были там быть». «Сам глава Дагестана разъяснил тем лицам, кто был вмешан в ситуацию, что знаки установлены Чечней на своей территории, и никаких претензий к знакам быть не должно. Никаких конфликтов не должно быть. Чечня недавно определилась практически со всеми соседями по границе, вопросы были решены, за исключением Дагестана, как мы видим из этой ситуации», - заключил Султан Гиримов.

Аккинский активист Мурад Испайханов назвал ситуацию с дорожными указателями важной в связи с тем, что это «вопросы, относящиеся к государственным службам».

«Это прерогатива государства, и оно должно разобраться. По моему мнению, будоражат и провоцируют [ситуацию] группировки, которые не разбираются в вопросах, где и чья земля. Они решают свои задачи - может быть, добиться каких-то дополнительных квот во власти или перераспределения финансовых потоков», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мурад Испайханов.

Жесткую реакцию чеченских властей активист считает оправданной и обоснованной. «Это касается государственных вопросов. Я уверен, что последние события в Кизляре и события 2017 года в Казбековском районе, — это звенья одной цепи. Люди собрались, не имея понятия, о чем они говорят. Это популизм и сделано для пиара в соцсетях», - уверен Мурад Испайханов.

В селах Ленинаул и Калининаул Казбековского района Дагестана существуют общины аварцев и чеченцев. Летом 2017 года в Ленинауле обострились отношения между общинами, в ситуацию вмешались главы регионов Рамзан Кадыров и Рамазан Абдулатипов. Подробнее об этом конфликте можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Кадыров мирил дагестанцев и чеченцев в Ленинауле".

По мнению Испайханова, Магомед Даудов и остальные руководители приехали в Кизляр «поговорить и разобраться, и не суть важно, в каком количестве». «Как сейчас, они [тогда] оперативно отреагировали, и, если бы такая же реакция не была в 2017 году, то эта провокация продлилась бы и дальше. Мы благодарны Даудову за упреждающие действия. Если бы такая же оперативность по упреждению и выявлению провокаций была со стороны дагестанской власти, у нас было бы больше закона и порядка», - считает Испайханов.

Конфликт с дорожными указателями не может повлиять на положение аккинцев и их взаимоотношения с властями, считает он. «Куда больше может повлиять то, что 75 лет не решается наш вопрос [восстановление Ауховского района] и каждая новая власть Дагестана лишь оттягивает это решение. На любую провокацию мы будем отвечать законом и решать в законном русле. Дело каждого жителя Кавказа и россиянина - не поддаваться на провокации и с трезвым умом смотреть на ситуацию. Обычным кавказским жителям делить между собой нечего», - заключил Мурад Испайханов.

Определение границ является важным вопросом, способным исключить в последующем причины земельных конфликтов, считает аккинский активист Мурад Нурадилов.

«На самом деле это важно, должно быть четкое определение границ. Это исключит в последующем наследственные причины подобных конфликтов, и ограничиваться только знаками не должно. Установление указателей определения границ - это законная практика в РФ, но [ситуация] очень пристально и провокационно раскачивается между Чечней, Дагестаном и Ингушетией», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Мурад Нурадилов.

Приезд Даудова в сопровождении силовиков активист назвал правильным по форме и оперативности. «Потому что это помогло избежать большей провокации в агрессивно настроенной среде. К сожалению, только жесткая позиция, высказывания и действия заставляют стороны работать, услышать и действовать», - подчеркнул он.

Конфликты по поводу дорожных указателей не отразятся на взаимоотношениях жителей Казбековского района с властями Дагестана, также уверен Нурадилов. «От властей на правительственном, муниципальном и уровне местечковых начальников мы привыкли к несправедливости. Чеченцы-аккинцы Дагестана никогда и не выходили из-под проблем в отношении себя. Тому свидетельство то, что мы 75 лет терпим на себе хваленую братскую справедливость по закону, по религии, да и по человеческим нормам», - заключил активист.

Неразрешенность вопроса Ауховского района придает любым конфликтам между субъектами националистический окрас, считает местный житель Умар Тахиргеран.

«Указатель был установлен на территории Чечни, в связи с чем нам непонятны возмущения в Кизляре. На мой взгляд, им главное не видеть указатель "Чеченская Республика". События в Кизляре на ауховцев повлиять не могут», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Умар Тахиргеран, также упомянув решение властей о восстановлении Ауховского района.

Жесткую позицию чеченской стороны считает оправданной и местный активист Ислам Нурадилов

«Знак действительно был установлен на территории Чеченской республики. Считаю, что председатель парламента Магомед Даудов своими решительными действиями предотвратил возможную эскалацию отношений между жителями братских республик, так как общественность Чеченской республики, на самом деле, была крайне возмущена действиями людей, которые пошли на противоправные меры и снесли знак, стоявший на территории соседней республики», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Ислам Нурадилов.

Он также уверен, что инциденты с дорожными указателями не повлияют на отношения чеченцев-ауховцев с местными властями. «Чеченцы Дагестана, зная к чему могут привести необдуманные действия, терпеливо ждут решения вопроса о реабилитации жертв репрессий и видят решение данного вопроса исключительно в рамках действующего законодательства. Но, думаю, и властям больше не стоит откладывать решение Ауховского вопроса. Ведь пока вопрос не решен, всегда найдутся люди, желающие обострить ситуацию вокруг него», - подчеркнул Ислам Нурадилов.

Жители Шелковского района Чечни сочли оправданной реакцию властей на снос знаков

Жесткая реакция чеченских властей на снос дорожных указателей на приграничной с Дагестаном территории позволила предотвратить возможный серьезный конфликт, считают опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Шелковского района. Они рассказали, что возле дорожных указателей, обозначающих границы двух регионов, дежурят сотрудники силовых структур.

«Снос дорожного указателя на нашей территории часть молодежи восприняла как демонстративный вызов и была готова соответственно отреагировать. Если бы не своевременная и достаточно жесткая реакция наших властей, мог иметь место реальный конфликт с непредсказуемыми последствиями. Так что в этом плане я целиком и полностью поддерживаю наше руководство», – заявил 56-летний местный житель Адам.

«Стоят себе знаки у дороги, кому они мешают? Снос знака был провокацией, а провокаторов надо сразу же ставить на место, что наше руководство и сделало», - заметил другой житель района, 35-летний Хасан.

«Меня не устраивает многое из того, что делают наши власти, даже их подход к вопросу о границах с нашими соседями, но именно в вопросе по сносу дорожных знаков на нашей территории я целиком на их стороне. Они своим жесткими заявлениями и действиями фактически предотвратили межнациональный конфликт», - уверен 23-летний местный житель Иса, студент грозненского вуза.

«Я готова понять и принять то, что молодежь с той стороны снесла дорожный указатель, решив, что наши поставили его не там, где нужно. Но потом ведь во всем разобрались, дагестанское руководство признало, что указатель был на чеченской территории. Зачем снова нагнетать ситуацию, когда все только начало успокаиваться?» - высказала свое мнение 50-летняя Хазман.

«Мне совершенно нет разницы в том, где и кто ставит эти указатели. Почему им вдруг было уделено такое повышенное внимание, не понимаю. Радует, что наши власти этот вопрос быстро закрыли», - отметила 27-летняя Зара.

Любые конфликтные ситуации, касающиеся вопроса определения границ, лучше решать методами народной дипломатии, считает 43-летняя Яха. «Наши отцы, деды и прадеды веками жили на этих землях, и любые споры или разногласия решали по шариату или адатам, с привлечением старейшин, уважаемых и известных людей. Как раз эти самые методы народной дипломатии нам сейчас нужны, как никогда раньше, а не только указания руководства. Чрезмерно жесткие заявления руководителя не всегда могут дать положительный результат, особенно если это касается взаимоотношений двух народов. Здесь нужна гибкость и мудрость, присущие нашим старейшинам. Страшно даже подумать, что какие-то два-три дорожных знака могли стать причиной серьезного конфликта. Хорошо, что это разрешилось в самом начале, без каких-то последствий», - сказала женщина.