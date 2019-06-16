Дагестанский активист попросил Путина отреагировать на конфликт в Кизляре

16 июня 2019, 19:30

Визит чеченских силовиков в Кизляр и обещания Кадырова "поломать пальцы" комментаторам угрожают общественной безопасности в Дагестане, федеральные власти должны вмешаться в ситуацию и обеспечить компетентное расследование инцидента, заявил в обращении к Путину и руководителям силовых ведомств активист Магомедрасул Гусейнов. Жалоба Гусейнова Путину вызвала как поддержку, так и критику.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью "Шелковской район" на окраине города. 11 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов, который приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков, отчитал главу Кизлярского района и назвал происходящее "бардаком". Глава Чечни Рамзан Кадыров 11 июня, комментируя инцидент, призвал жителей Чечни и Дагестана "не поддаваться на провокации", а пишущим оскорбительные комментарии пообещал "поломать пальцы и вырвать язык".

12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана. Эти знаки сбил водитель бетономешалки КамАЗ, заявил Магомед Даудов. Он высказал угрозы в адрес водителя. "Или ты приедешь сюда и попытаешься еще раз убрать знак, или ты в своем миксере, крутясь в его барабане, уедешь к себе домой", - заявил Даудов.

Обращение жителя Хасавюрта Магомедрасула Гусейнова, размещенное 15 июня на его странице в Facebook, адресовано президенту России Владимиру Путину, генпрокурору Юрию Чайке, председателю СКР Александру Бастрыкину, главному военному прокурору Валерию Петрову, директору ФСБ Александру Бортникову и председателю комитета Госдумы по обороне Владимиру Шаманову.

Автор обращения, позиционирующий себя в нем как "независимый общественный правозащитник", написал президенту, что "действие (бездействие) со стороны руководства Чеченской Республики и силовых структур, базирующихся на территории ЧР [...] носило исключительно угрожающий характер общественной безопасности, касающейся жизни и здоровья огромного количества населения Республики Дагестан".

"Многонациональный дагестанский народ убедительно просит принять соответствующие меры в защиту Конституционных прав и законных интересов граждан РФ Президента РФ В.В. Путина. Представителей силовых структур, органов прокуратуры и Госдумы РФ - направить компетентную комиссию по расследованию данного инцидента, имевшего место 11 июня 2019 года", - написал Гусейнов.

Активист в обращении напомнил, что после инцидента в Кизляре Рамзан Кадыров "выставил в социальные сети выступление с неординарной угрожающей речью в отношении неустановленных лиц с угрозой применения насилия, то есть вырывания языков и ломания пальцев рук". Председатель парламента ЧР Магомед Даудов, по оценке автора обращения, "также не блистал интеллигентной речью в разговоре с представителями дагестанских властей и населения".

Под обращением Гусейнова опубликовано, по состоянию на 19:30 мск, 12 комментариев. Авторы большинства из них поддержали активиста. "Подписываюсь!" - написал, в частности, Ибрагим Ибрагимов.

"Своевременное обращение.Полностью поддерживаю", - согласился Магомед Арбулиев. "Очень грамотное обращение", - такой комментарий оставил пользователь Ария Старк.

В свою очередь Исмаил Дадалаев счел обращение провокационным. "Автор забыл еще адресовать в ООН и "Спортлото"! [...]Такие, как этот автор добьются того, что вопрос об освобождении ауховских земель будет поставлен ребром. Провокационное обращение" - написал он.

"Кавказский узел" писал, что живущие в Дагестане чеченцы связали спор о границе с проблемой Ауха и восстановлением Ауховского района.

До депортации вайнахов Юрт–Аух (ныне село Калининаул Казбековского района Дагестана) входил в состав Ауховского района Дагестана, а после депортации чеченцев 1944 года эта административная единица была ликвидирована. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года, и вместе с этим возник вопрос отселения лакцев, которые так же, как и аварцы, были переселены на земли депортированных в годы Великой Отечественной войны чеченцев. В июле 1991 года III съездом народных депутатов Дагестана было принято решение о восстановлении Ауховского района, однако оно осталось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения из этих мест лакцев, отмечается в справочном материале "Конфликт в Карамане, опубликованном на "Кавказском узле".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".