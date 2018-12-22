Евкуров ответил на требования об отставке

22 декабря 2018, 15:02

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назвал "шантажом" требования активистов досрочно оставить пост и заявил, что сделает это лишь по указанию президента.

Как писал "Кавказский узел", Евкуров руководит Ингушетией с 2008 года. 9 сентября Народное собрание Ингушетии подавляющим большинством голосов в очередной раз переизбрало его главой республики.

"Я эти разговоры (об отставке) слышу с тех пор, как прошло полгода после моего назначения на этот пост <...> Я работаю и буду продолжать работать. Когда руководство страны скажет, что пора заканчивать, я напишу заявление и освобожу место. И уж точно это не будет связано с таким давлением, это шантаж и это неправильно", - сказал Евкуров на сегодняшней пресс-конференции в Магасе, передает РИА "Новости".

Он отметил, что одна из основных задач властей Ингушетии - налаживание конструктивного диалога между обществом и властью, информировал "Интерфакс".

Отставка Юнус-Бека Евкурова - одно из основных требований протестующих против Соглашения об административной границе с Чечней, которое Евкуров заключил с Рамзаном Кадыровым.

На "Кавказском узле" можно ознакомиться с полным текстом Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (картой и геодезическим описанием границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Также на "Кавказском узле" размещен материал "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", а новости о границах между Чечней и Ингушетией публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Также "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Юнус-Беке Евкурове.