Солтаев Мансур Муссаевич
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Мансур Солтаев - российский чеченский государственный и общественный деятель. С декабря 2021 года занимает должность Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в Чеченской Республике.
Ключевые эпизоды биографии омбудсмена Чечни
Защита Романа Мурдиева
В 2024–2026 годах он также был вовлечён в историю с чеченским подростком Романом Мурдиевым, который стал обвиняемым по уголовному делу после драки в московском торговом центре. И-за дела Мурдиева произошел публичный конфликт Рамзана Кадырова с руководителями федеральных МВД и Следкома. Подросток был признан виновным и приговорен к тюремному заключению. Солтаев комментировал дело как официальное лицо, однако правозащитники отмечали, что он не предпринял активных действий для защиты подростка, несмотря на прямые заявления матери о риске насилия.
Подробнее о деле Романа Мурдиева рассказывается в справке «Кавказского узла».
Убийство Айшат Баймурадовой
Мансур Солтаев публично обвинил в причастности к смерти Айшат Баймурадовой, сбежавшей от домашнего насилия и убитой в Ереване. В своем официальном Telegram‑канале он переложил ответственность за смерть девушки на тех, кто помог ей выехать из России, чтобы дискредитировать республиканские власти 1. По его словам, «кризисные центры со статусом иноагента» якобы вывозят девушек с Северного Кавказа за границу и «похищают» их под видом защиты 2.
Чеченские подростки в Тверской области
В апреле 2025 года Мансур Солтаев вновь оказался в центре внимания после массовой драки в тверском поселке Мамулино. Следствие сообщило о госпитализации несовершеннолетних, а уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК России. Солтаев назвал преследование 16‑летнего подростка назвал "абсолютно необоснованным" и заявил о готовности выступить поручителем и добиваться перевода задержанного под домашний арест, подчеркнув в своем Telegram‑канале, что намерен обращаться во все возможные инстанции.
Избиение Елены Милащиной и Александра Немова
В 2023 году Солтаев оказался вовлечен в историю с журналисткой «Новой газеты» Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых было совершено нападение в Чечне. Солтаев заявлял, что визиты Милашиной «не приветствуются большей частью жителей региона» 3. Он назвал нападение на журналистку и адвоката "провокационным инцидентом", которое « может быть нацелено на дискредитацию властей региона.
Подробно о нападении и избиении журналистки и адвоката в Чечне рассказывается в справке «Кавказского узла».
Рамзан Кадыров – заслуженный правозащитник
В марте 2023 года Мансур Солтаев объявил о вручении Рамзану Кадырову медали "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики" за выдающиеся заслуги в защите прав и свобод граждан.
Избиение Никиты Журавеля Адамом Кадыровым
Мансур Солтаев стал одним из первых официальных лиц, подтвердивших жалобу волгоградца Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана, на избиение в грозненском СИЗО сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Солтаев сообщил, что получил обращение, выехал в изолятор и лично пообщался с Журавелем, выполняя поручение федерального омбудсмена Татьяны Москальковой 4.
Подробно об избиении Никиты Журавеля и о том, зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео, рассказывается в справке «Кавказского узла»,
Мсчезновение Седы Сулеймановой
По просьбе федерального омбудсмена Татьяны Москальковой взять дело под личный контроль и обеспечить доступ адвокатов по делу Седы Сулеймановой, похищенной силовиками Санкт‑Петербурга совместно с их коллегами из Чечни. Ее задержали и отправили в Грозный под формальным обвинением в краже. Мансур Солтаев заявил, что Седа проходит свидетелем, и «все происходит в рамках законодательства РФ».
Позже он опубликовал отчет о встрече с девушкой, утверждая, что она «чувствует себя хорошо» и что нарушений нет. Фото, которым он сопроводил публикацию, вызвало тревогу правозащитников: девушка выглядела подавленной, на шее был заметен след, похожий на гематому 5.
После критики в его адрес, он вновь посетил Сулейманову и заявил, что она «в хорошем настроении». На опубликованном видео девушка лишь провожает его до ворот под музыку 6. Солтаев сообщил, что она «опровергла слухи», не уточнив какие https://t.me/chechombudsman/2272. О том, жива ли Седа Сулейманова неизвестно.
Правозащитники указывали, что Солтаев игнорирует случаи давления на женщин в Чечне, включая историю Седы Сулеймановой. Подобные дела используются для возвращения беглянок в республику, а омбудсмен не реагирует на системные нарушения, связанные с «убийствами чести» и принудительным возвращением женщин.
Подробно о похищении Седы Сулеймановой и «убийствах чести» на Северном Кавказе рассказывается в справках «Кавказского узла».
Дело Заремы Мусаевой
Одним из наиболее резонансных эпизодов стала роль Солтаева в деле Заремы Мусаевой. В январе 2022 года, после ее похищения из Нижнего Новгорода силовиками, Солтаев опубликовал в Instagram* видео из спецприемника в Грозном, утверждая, что у задержанной «всё хорошо», хотя сама Мусаева не произнесла ни слова. Он заявил, что действия силовиков привлекли внимание «желтой прессы и провокаторов только потому, что они из Чеченской Республики», и подчеркнул, что правоохранители «выполнили свою работу строго в рамках закона». Он заявил, что «Семейку Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей» 7. «Кавказский узел» фиксировал, что именно после комментариев Солтаева давление на семью Янгулбаевых усилилось, и вынудило их покинуть Россию.
Подробно о преследовании Заремы Мусаевой и о конфликте Кадырова с Янгулбаевыми рассказывается в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".
Визит на Донбасс и санкции
Весной 2022 года Солтаев посетил Донбасс, фотографировался в больницах и у разрушенных зданий 8. С 2023 года он был внесен в санкционные списки Украины, Евросоюза и США в связи с участием в кампании давления на критиков чеченских властей и публичной поддержкой действий силовиков 9. В ответ омбудсмен заявил, что «плюет» на ограничения «с высокой башни». 10.
Защита многоженства и смертной казни
В 2020 году Солтаев призвал снять мораторий на смертную казнь для педофилов и убийц детей, обратившись к президенту, Госдуме и Общественной палате с просьбой поддержать инициативу 11.
В 2019 году он предложил узаконить многоженство в и внебрачных детей, обеспечив им юридическую защиту и равные материальные условия в семьях, утверждая, что это «защитит права женщин» и внебрачных детей, обеспечив им юридическую защиту и равные материальные условия в семьях 12. Он публично говорил , что у него уже была вторая жена и что его нынешняя супруга поддержала бы возможный новый брак
Биография и карьера
Солтаев родился 13 июня 1978 года в Саратове 13.
Получил образование в Грозненском государственном колледже экономики и информационных технологий (2009, банковское дело), Чеченском государственном педагогическом институте (2015, технология и предпринимательство), Высшей школе экономики (2020, программа повышения квалификации «Управление вузом»), Чеченском государственном университете имени А.А. Кадырова (2022, магистр юриспруденции, конституционное право) 14.
С 2008 года занимал должности в администрации Грозного и региональных структурах партии «Единая Россия», работал в Чеченском государственном университете, а 30 декабря 2021 года был назначен Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике. Параллельно участвовал в деятельности Общественной палаты Чечни и России, руководил региональными общественными организациями, входил в комиссии по вопросам ЖКХ, безопасности, социальной политике, был членом Союза журналистов России и Совета Безопасности Чеченской Республики 15.
Награды
Медаль «За защиту прав человека», 2019;
Орден «За вклад в развитие парламентаризма в Чеченской Республике»;
Медаль «100 лет образования Чеченской Республики», 2023 16;
Нагрудный знак Геральдического совета при Президенте РФ, 2026 17.
Мансур Солтаев награжден благодарностями от Госудумы, 2019, Общественной палаты РФ, 2021, Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, 2026 18.
Примечания
- https://t.me/chechombudsman/5323
- https://t.me/chechombudsman/5325
- https://t.me/chechombudsman/2047
- Поджигатель Корана в Чечне пожаловался на то, что его избил сын Кадырова // РИА «Новости», 16.08.2023.
- https://t.me/chechombudsman/2259
- Омбудсмен Чечни опубликовал видео с увезенной из Петербурга Седой Сулеймановой //Коммерсант, 04.09.2023.
- «Семейку Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей» // «Газета.ру», 22.01.2022.
- Мансур Солтаев встретился с жителями Донецкой Народной Республики // Грозный-Информ, 30.03.2022.
- Мансур Солтаев: никакие санкции не остановят нас в нашей богоугодной деятельности — осуществлении миссии по спасению людей, оказавшихся в беде // Vesti095.ru, 23.06.2023.
- Мансур Солтаев: «Очередные санкции. А мы плюем на них с высокой башни» Чечня Сегодня, 25.08.2023.
- Член Общественной палаты России М. Солтаев выступил за возвращение смертной казни // Грозный -Информ, 21.10.2020.
- Чеченский общественник предлагает узаконить многоженство // Чечня Сегодня, 01.09.2019.
- https://fedpress.ru/person/3251165
- https://chechombudsman.ru
- https://map.ombudsmanrf.org
- https://chechnya-gov.ru/doc/9155
- https://map.ombudsmanrf.org
- http://www.publication.pravo.gov.ru/document/0001202606260059?index=10