Солтаев Мансур Муссаевич

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Мансур Солтаев - российский чеченский государственный и общественный деятель. С декабря 2021 года занимает должность Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в Чеченской Республике.

Ключевые эпизоды биографии омбудсмена Чечни

Защита Романа Мурдиева

В 2024–2026 годах он также был вовлечён в историю с чеченским подростком Романом Мурдиевым, который стал обвиняемым по уголовному делу после драки в московском торговом центре. И-за дела Мурдиева произошел публичный конфликт Рамзана Кадырова с руководителями федеральных МВД и Следкома. Подросток был признан виновным и приговорен к тюремному заключению. Солтаев комментировал дело как официальное лицо, однако правозащитники отмечали, что он не предпринял активных действий для защиты подростка, несмотря на прямые заявления матери о риске насилия.

Подробнее о деле Романа Мурдиева рассказывается в справке «Кавказского узла».

Убийство Айшат Баймурадовой

Мансур Солтаев публично обвинил в причастности к смерти Айшат Баймурадовой, сбежавшей от домашнего насилия и убитой в Ереване. В своем официальном Telegram‑канале он переложил ответственность за смерть девушки на тех, кто помог ей выехать из России, чтобы дискредитировать республиканские власти . По его словам, «кризисные центры со статусом иноагента» якобы вывозят девушек с Северного Кавказа за границу и «похищают» их под видом защиты .

Чеченские подростки в Тверской области

В апреле 2025 года Мансур Солтаев вновь оказался в центре внимания после массовой драки в тверском поселке Мамулино. Следствие сообщило о госпитализации несовершеннолетних, а уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 213 УК России. Солтаев назвал преследование 16‑летнего подростка назвал "абсолютно необоснованным" и заявил о готовности выступить поручителем и добиваться перевода задержанного под домашний арест, подчеркнув в своем Telegram‑канале, что намерен обращаться во все возможные инстанции.

Избиение Елены Милащиной и Александра Немова

В 2023 году Солтаев оказался вовлечен в историю с журналисткой «Новой газеты» Еленой Милашиной и адвокатом Александром Немовым, на которых было совершено нападение в Чечне. Солтаев заявлял, что визиты Милашиной «не приветствуются большей частью жителей региона» . Он назвал нападение на журналистку и адвоката "провокационным инцидентом", которое « может быть нацелено на дискредитацию властей региона.

Подробно о нападении и избиении журналистки и адвоката в Чечне рассказывается в справке «Кавказского узла».

Рамзан Кадыров – заслуженный правозащитник

В марте 2023 года Мансур Солтаев объявил о вручении Рамзану Кадырову медали "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики" за выдающиеся заслуги в защите прав и свобод граждан.

Избиение Никиты Журавеля Адамом Кадыровым

Мансур Солтаев стал одним из первых официальных лиц, подтвердивших жалобу волгоградца Никиты Журавеля, задержанного за сожжение Корана, на избиение в грозненском СИЗО сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Солтаев сообщил, что получил обращение, выехал в изолятор и лично пообщался с Журавелем, выполняя поручение федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

Подробно об избиении Никиты Журавеля и о том, зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео, рассказывается в справке «Кавказского узла»,

Мсчезновение Седы Сулеймановой

По просьбе федерального омбудсмена Татьяны Москальковой взять дело под личный контроль и обеспечить доступ адвокатов по делу Седы Сулеймановой, похищенной силовиками Санкт‑Петербурга совместно с их коллегами из Чечни. Ее задержали и отправили в Грозный под формальным обвинением в краже. Мансур Солтаев заявил, что Седа проходит свидетелем, и «все происходит в рамках законодательства РФ».

Позже он опубликовал отчет о встрече с девушкой, утверждая, что она «чувствует себя хорошо» и что нарушений нет. Фото, которым он сопроводил публикацию, вызвало тревогу правозащитников: девушка выглядела подавленной, на шее был заметен след, похожий на гематому .

После критики в его адрес, он вновь посетил Сулейманову и заявил, что она «в хорошем настроении». На опубликованном видео девушка лишь провожает его до ворот под музыку . Солтаев сообщил, что она «опровергла слухи», не уточнив какие https://t.me/chechombudsman/2272. О том, жива ли Седа Сулейманова неизвестно.

Правозащитники указывали, что Солтаев игнорирует случаи давления на женщин в Чечне, включая историю Седы Сулеймановой. Подобные дела используются для возвращения беглянок в республику, а омбудсмен не реагирует на системные нарушения, связанные с «убийствами чести» и принудительным возвращением женщин.

Дело Заремы Мусаевой

Одним из наиболее резонансных эпизодов стала роль Солтаева в деле Заремы Мусаевой. В январе 2022 года, после ее похищения из Нижнего Новгорода силовиками, Солтаев опубликовал в Instagram* видео из спецприемника в Грозном, утверждая, что у задержанной «всё хорошо», хотя сама Мусаева не произнесла ни слова. Он заявил, что действия силовиков привлекли внимание «желтой прессы и провокаторов только потому, что они из Чеченской Республики», и подчеркнул, что правоохранители «выполнили свою работу строго в рамках закона». Он заявил, что «Семейку Янгулбаевых ждет место либо в тюрьме, либо под землей» . «Кавказский узел» фиксировал, что именно после комментариев Солтаева давление на семью Янгулбаевых усилилось, и вынудило их покинуть Россию.

Визит на Донбасс и санкции

Весной 2022 года Солтаев посетил Донбасс, фотографировался в больницах и у разрушенных зданий . С 2023 года он был внесен в санкционные списки Украины, Евросоюза и США в связи с участием в кампании давления на критиков чеченских властей и публичной поддержкой действий силовиков . В ответ омбудсмен заявил, что «плюет» на ограничения «с высокой башни». .

Защита многоженства и смертной казни

В 2020 году Солтаев призвал снять мораторий на смертную казнь для педофилов и убийц детей, обратившись к президенту, Госдуме и Общественной палате с просьбой поддержать инициативу.

В 2019 году он предложил узаконить многоженство в и внебрачных детей, обеспечив им юридическую защиту и равные материальные условия в семьях, утверждая, что это «защитит права женщин» и внебрачных детей, обеспечив им юридическую защиту и равные материальные условия в семьях . Он публично говорил 1 , что у него уже была вторая жена и что его нынешняя супруга поддержала бы возможный новый брак

Биография и карьера

Солтаев родился 13 июня 1978 года в Саратове .

Получил образование в Грозненском государственном колледже экономики и информационных технологий (2009, банковское дело), Чеченском государственном педагогическом институте (2015, технология и предпринимательство), Высшей школе экономики (2020, программа повышения квалификации «Управление вузом»), Чеченском государственном университете имени А.А. Кадырова (2022, магистр юриспруденции, конституционное право) .

С 2008 года занимал должности в администрации Грозного и региональных структурах партии «Единая Россия», работал в Чеченском государственном университете, а 30 декабря 2021 года был назначен Уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике. Параллельно участвовал в деятельности Общественной палаты Чечни и России, руководил региональными общественными организациями, входил в комиссии по вопросам ЖКХ, безопасности, социальной политике, был членом Союза журналистов России и Совета Безопасности Чеченской Республики .

Награды

Медаль «За защиту прав человека», 2019;

Орден «За вклад в развитие парламентаризма в Чеченской Республике»;

Медаль «100 лет образования Чеченской Республики», 2023 ;

Нагрудный знак Геральдического совета при Президенте РФ, 2026 .

Мансур Солтаев награжден благодарностями от Госудумы, 2019, Общественной палаты РФ, 2021, Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, 2026 .

Примечания