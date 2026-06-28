Житель Дагестана принес публичные извинения за конфликт с подростками
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
34-летний житель Ленинкента извинился публично после того, как сделал нескольким подросткам замечание, что те не исполняют его указаний как человека, который старше них по возрасту.
Видео с извинениями 34-летнего жителя Ленинкента 27 июня телеграм-канал "Криминальная хроника".
На кадрах ролика он дает показания силовикам. Мужчина пояснил, что у него возник конфликт с подростком из-за торговли кукурузой на пляже. По словам жителя Ленинкента, его мать торговала кукурузой на пляже и там же стали ею торговать и несколько подростков. Мужчина попросил, чтобы они торговали на другом пляже. Однако подростки продолжали торговать кукурузой именно на этом пляже.
"У нас как бывает в Дагестане, когда человек делает замечание младшему, то это воспринимается нормально. Я сам это воспринимаю нормально. То, что мне старшие говорят, я это выполняю", – пояснил житель Ленинкента силовикам.
Он отметил, что тот факт, что подростки не исполнили его указание, как человека, который старше их по возрасту, вызвал у него эмоции. И будучи на эмоциях, он сделал им замечание.
"Я с его отцом тоже виделся, и перед его отцом тоже извинился", – сказал житель Ленинкента.
Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписано около 1,6 млн пользователей, на 12.30 мск 28 июня набрал 1089 отметок с реакцией пользователей и 693 комментария. Часть их авторов сочла неуместным то, что силовики разместили в сети публичные извинения жителя Ленинкента.
"Кавказский узел" также писал, что практика публичных извинений с подачи Рамзана Кадырова вышла за пределы Чечни и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".
"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.