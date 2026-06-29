Спутниковый мониторинг показал новую угрозу загрязнения Тамани нефтепродуктами

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Поселок Волна и мыс Железный рог, об очистке которых от мазута и пальмового жира волонтеры отчитались пять дней назад, вновь находятся под угрозой из-за утечки топлива с танкера, расположенного в 10,5 километра от берега.

Как писал "Кавказский узел", около 4 километров берега вдоль посёлка Волна - от мыса Железный Рог до порта Тамани - полностью очищены от выбросов, мусора и загрязнений. Чисто и на недавно открытых пляжах Веселовки, отчитался штаб "Дельфины" 25 июня.

В Тамани, в 10,5 км к югу от мыса Железный рог, с мая стоит танкер, из которого в Черное море вытекает топливо. Повреждения он получил во время атаки беспилотников. С тех пор так и течет. Это судно Aqua Live 2004 года выпуска. Его длина 248 метров, ширина 43 метров, грузоподъемность - 105 тыс. тонн, ходит под флагом Камеруна.

На фото за 13, 20 и 26 июня - нефтяная пленка, которая тянется от танкера на десятки километров под воздействием морских течений и ветра, сообщил мониторинговый канал Sky Eye.

На приведенных снимках за эти даты видно, что нефтяная пленка меняет протяженность и направление по отношению к судну. О том, что зафиксирована нефтяная пленка в районе Тамани, канал сообщал 27 мая,

27 мая 2026 г спутники Sentinel-2 и Planet с интервалом 10 минут совершили съемку акватории Черного моря в районе Керченского пролива. "На снимках наблюдаются суда к югу от Таманского полуострова, за одним из судов виден расходящийся шлейф загрязнения длиной около 2,5 км. Этот шлейф, по-видимому, является сбросом нефтесодержащих технических вод или утечкой нефтепродуктов. Минимальное расстояние от пятна нефти до берега - 8 км", - сообщал тогда проект.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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