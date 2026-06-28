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02:56, 28 июня 2026

Мэрия Краснодара передала часть Рождественской набережной под строительство храма

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0

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Власти Краснодара заключили с приходом храма Димитрия Солунского договор о безвозмездном пользовании частью Рождественской набережной сроком на 10 лет, участок, вопреки протестам местных жителей, передан для строительства Собора Пресвятой Богородицы.

Как информировал "Кавказский узел", 16 января глава Краснодара вопреки протестам жителей утвердил проект планировки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется построить храм. 26 апреля силовики с утра были стянуты на Рождественскую набережную, на которой местные жители протестовали против строительства храма. Визит патриарха Кирилла, который предположительно должен был заложить первый камень в основание собора, не состоялся.

Мэрия Краснодара заключила с приходом храма Димитрия Солунского договор о безвозмездном пользовании частью Рождественской набережной сроком на 10 лет, участок земли площадью 7200 квадратных метров передан под строительство Собора Пресвятой Богородицы, об этом 26 июня сообщил телеграм-канал "Краснодар ЮМР".

О передаче участка стало известно и ответа мэрии Краснодара на запрос депутата городской думы Александра Сафронова. В нем говорится, что было заключено два договора безвозмездного пользования двумя участками - площадью 2201 квадратных метров и площадью 4999 квадратных метров. Оба были заключены еще 8 апреля. При этом отмечается, что никаких постановлений о предоставлении земельных участков не издавалось, они были переданы приходу на основании заявлений.

Напомним, 29 января депутаты гордумы Краснодара утвердили решение об изъятии части сквера для строительства храма. 19 марта 99% участников общественного обсуждения высказались против осуществления религиозных обрядов на Рождественской набережной Краснодара, однако комиссия сочла мнение противников строительства храма несущественным и рекомендовала мэру предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной.

"Кавказский узел" также писал, что еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей.

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Автор: "Кавказский узел"

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