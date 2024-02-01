Отсутствие реакции на нарушение прав журналистов в Махачкале разочаровало Севриновского

01 февраля 2024, 10:33

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Виновные в нарушении прав журналистов во время митинга против мобилизации в Махачкале не понесли никакого наказания, констатировал журналист Владимир Севриновский, комментируя решение суда прекратить производство по его жалобе на бездействие следователей.

Как информировал "Кавказский узел", 31 января стало известно, что Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по жалобе журналиста Владимира Севриновского на бездействие следователей, которые более года отказывались регистрировать его заявление о незаконном задержании на митинге против мобилизации в сентябре 2022 года.

Решение суда в Махачкале прекратить производство по жалобе на бездействие следователей означает, что виновные в нарушении прав журналистов в Махачкале не понесут наказания, отметил Владимир Севриновский.

"Цель, конечно, не достигнута. Люди, совершающие беззаконие и лжесвидетели продолжают носить погоны, но у меня изначально не было иллюзий, что в нынешних российских условиях они понесут заслуженное наказание. Думаю, мы сделали максимум возможного. Может, адвокат и будет обжаловать, а лично у меня сейчас других дел хватает", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями адвоката Севриновского.

Напомним, в Махачкале 25 и 26 сентября 2023 года прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. В полицию были доставлены в том числе и журналисты, освещавшие протесты. Среди них был Владимир Севриновский. Он был арестован на пять суток, впоследствии Севриновский добился отмены приговора. В конце декабря 2022 года Севриновский и еще три журналиста обратились в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержании.

Позже не менее 148 человек были признаны виновными в административных правонарушениях. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении полицейских, сообщила в январе Human Rights Watch. Один из участников акции, Адам Гаджиев, был приговорен к полутора годам заключения.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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