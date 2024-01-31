Суд в Махачкале прекратил производство по жалобе Севриновского на следствие

31 января 2024, 02:35

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Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по жалобе журналиста Владимира Севриновского на бездействие следователей, которые более года отказывались регистрировать его заявление о незаконном задержании на митинге против мобилизации в сентябре 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. В их числе - Владимир Севриновский. Он был задержан с применением силы в период акций протеста по делу о хулиганстве и арестован на пять суток, впоследствии Севриновский добился отмены приговора. В конце декабря 2022 года Севриновский и еще три журналиста обратились в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержании.

Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по жалобу журналиста Владимира Севриновского на бездействие следствия, которое более года уклонялось от регистрации его заявления, пишет 30 января Центр защиты прав человека "Мемориал".

По данным правозащитников, суд постановил, что Следственный комитет фактически выполнил требования журналиста, то есть зарегистрировал его заявление о преступлении. Адвокат Севриновского Шамиль Исаев подал жалобу в суд на бездействие следствия в конце декабря 2023 года, а 18 января заместитель руководителя следственного отдела Р. Магомеднабиев попросил суд прекратить производство по жалобе, так как заявление было зарегистрировано и будет рассмотрено.

Ранее Советский районный суд прекратил производство по аналогичным жалобам Юлии Вишневецкой и Сергея Айнбиндера. Представитель следствия также заявил, что заявления зарегистрированы, следовательно, нарушения устранены.

Напомним, что 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных правонарушениях. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе Human Rights Watch. Один из участников акции, Адам Гаджиев, был приговорен к полутора годам заключения.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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