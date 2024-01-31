31 января 2024, 02:35

Суд в Махачкале прекратил производство по жалобе Севриновского на следствие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по жалобе журналиста Владимира Севриновского на бездействие следователей, которые более года отказывались регистрировать его заявление о незаконном задержании на митинге против мобилизации в сентябре 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. В их числе - Владимир Севриновский. Он был задержан с применением силы в период акций протеста по делу о хулиганстве и арестован на пять суток, впоследствии Севриновский добился отмены приговора. В конце декабря 2022 года Севриновский и еще три журналиста обратились в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержании.

Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по жалобу журналиста Владимира Севриновского на бездействие следствия, которое более года уклонялось от регистрации его заявления, пишет 30 января Центр защиты прав человека "Мемориал".

По данным правозащитников, суд постановил, что Следственный комитет фактически выполнил требования журналиста, то есть зарегистрировал его заявление о преступлении. Адвокат Севриновского Шамиль Исаев подал жалобу в суд на бездействие следствия в конце декабря 2023 года, а 18 января заместитель руководителя следственного отдела Р. Магомеднабиев попросил суд прекратить производство по жалобе, так как заявление было зарегистрировано и будет рассмотрено.

Ранее Советский районный суд прекратил производство по аналогичным жалобам Юлии Вишневецкой и Сергея Айнбиндера. Представитель следствия также заявил, что заявления зарегистрированы, следовательно, нарушения устранены.

Напомним, что 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных правонарушениях. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе Human Rights Watch. Один из участников акции, Адам Гаджиев, был приговорен к полутора годам заключения.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд в Дагестане утвердил арест журналистки Юлии Вишневецкой", "Севриновский привлек внимание к делу Абдулмумина Гаджиева", "Идрис Юсупов заявил о неоправданной жесткости силовиков при разгоне акции в Махачкале".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 января 2024, 01:46

31 января 2024, 00:58

30 января 2024, 23:59

  • Активист Исрафилов заявил о фальсификации обвинения

    Профсоюзный активист Айхан Исрафилов назвал ложными показания двух свидетелей из числа полицейских, отметив, что один из них применил к нему физическую силу. Активист также отметил, что в полиции его били в присутствии адвоката по назначению, который ничего не предпринял для его защиты.

30 января 2024, 23:00

  • Судьбы сбежавших от домашнего насилия стали темой выставки в Тбилиси 

    Истории восьми жертв домашнего насилия из регионов Северного Кавказа представлены на выставке "Символ свободы", которую организовала в Тбилиси правозащитная группа "Марем". Девушки в представленных на выставке мультфильмах рассказали, что стало для них символом освобождения и новой жизни.

30 января 2024, 22:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи