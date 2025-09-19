Суд оценил в тысячу рублей моральный вред за задержание Севриновского в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советский районный суд Махачкалы частично удовлетворил иск журналиста Владимира Севриновского, который требовал 200 тысяч рублей компенсации морального вреда на акции против мобилизации, но снизил сумму компенсации в 200 раз.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале 25 и 26 сентября 2023 года прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. В полицию были доставлены в том числе и журналисты, освещавшие протесты. Среди них был Владимир Севриновский. Он был арестован на пять суток, впоследствии Севриновский добился отмены приговора. В конце декабря 2022 года Севриновский и еще три журналиста обратились в Следком Дагестана с просьбой расследовать действия силовиков при задержании. В январе 2024 года стало известно, что Советский районный суд Махачкалы прекратил производство по жалобе журналиста Владимира Севриновского на бездействие следователей, которые более года отказывались регистрировать его заявление о незаконном задержании на митинге. Виновные в нарушении прав журналистов во время митинга против мобилизации в Махачкале не понесли никакого наказания, констатировал журналист.

Советский районный суд Махачкалы вынес решение по иску журналиста Владимира Севриновского о компенсации морального вреда за незаконное задержание и арест на пять суток. Судья Рагим Алимов признал факт незаконного задержания, но удовлетворил иск лишь частично: вместо заявленных 200 тысяч Севриновскому присудили лишь 1000 рублей компенсации, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал"* в своем пресс-релизе.

Исковое заявление журналист подал 21 мая. Он, в частности, указал, что задержание и помещение в камеру административно задержанных нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность и на свободу передвижения. Задержание воспрепятствовало реализации права на мирное собрание, а действия полиции лишили его возможности выполнять журналистскую работу. Также он подчеркнул, что условия содержания без воды и пищи более трех часов противоречили Положению об условиях содержания задержанных, а действия сотрудников полиции 30 сентября 2022 года были направлены на воспрепятствование журналистской деятельности, то есть являлись цензурой.

Севриновский отметил, что сразу после задержания в СМИ и интернете появились многочисленные публикации, в которых утверждали, что он якобы совершил административное правонарушение. Только в интернете зафиксировано около 70 таких публикаций, что нанесло ущерб его деловой репутации. И это не учитывая публикаций в печатных изданиях и репостов в социальных сетях.

"Меня не слишком огорчает подобная компенсация за незаконный арест, особенно в то время, когда столько невиновных людей отбывают куда более серьезные наказания, и вряд ли им кто-то компенсирует годы жизни, проведенные за решеткой", — приводятся его слова в публикации.

Напомним, Советский райсуд Махачкалы частично удовлетворил иск журналистки Юлии Вишневецкой о компенсации морального вреда за незаконное задержание и арест на акции против мобилизации. Она запрашивала 300 тысяч рублей компенсации, суд обязал выплатить ей 10 тысяч рублей.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.