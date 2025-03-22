Новороссийские экологи потребовали закрыть свалку на горе Щелба

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Представители экологического совета Новороссийска в заявлении потребовали закрыть и рекультивировать свалку на горе Щелба, пожар на которой тушат с 13 марта.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. Свалку следует закрыть и рекультивировать, заявил эколог. К 20 марта площадь пожара сократилась до 1700 квадратных метров.

21 марта 12 членов экологического совета при главе города Новороссийска обратились к губернатору Краснодарского края, министру природных ресурсов Российской Федерации, в Роспотребнадзор и МЧС России с требованием ликвидировать мусорную свалку на горе Шелба. Коллективное обращение, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", подписали члены экосовета Трибрат Т., Анасьев Ю., Вехов Д., Голубитченко В., Демченко Е., Жмыхова Г., Кармалюк В., Корпачева А., Крескин Д., Лучкин М., Миргородская С., Попович А. В.

Подписанты напомнили про пожар на свалке на горе Щелба, начавшийся ночью с 12 на 13 марта и отметили, что по данным на вечер 21 марта его так и не потушили. "Каждый день должностные лица проводят совещания; с каждым днём всё больше техники и людей задействованы в тушении. В новостях постоянно фигурирует информация, что возгорание на мусорном полигоне локализовано. Но свалка продолжает гореть! Роспотребнадзор неоднократно проводил лабораторные исследования качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. На территории жилой застройки поселка Убых, села Владимировка, станицы Натухаевской, села Васильевка, дачного поселка Щелба выявлены превышения ПДК по показателям: взвешенные вещества, СО, SO2. Вечером 17 марта изменил направление ветер, и вонь накрыла город-герой Новороссийск: Центральный, Приморский, Южный районы, село Мысхако и прочие. Суть проблемы заключается в том, что ТБО без всякой сортировки сваливают в кучу, высота которой уже превышает 40 метров. Пожары уже случались не один десяток раз и будут возникать снова и снова. Проектная вместимость мусорного полигона была исчерпана в мае 2023 года. Его возможностей уже почти 2 года как не существует. Но на свалку так и продолжают свозить ТБО и КГМ из города Новороссийска и города Геленджика", - говорится в заявлении.

Экологи отметили, что необходимо закрыть свалку и рекультивировать ее, но вместо этого продолжается ее эксплуатация. "Путём манипуляции словами обещанная рекультивация превратилась в реконструкцию, а после - в расширение на смежный земельный участок. Который также расположен в лесу на горе, на ручье", - сообщили они.

Экологи потребовали найти другое место "на удалении от города-героя Новороссийска" для создания "современного мусорного полигона, соответствующего экологическим нормативам и требованиям закона", и построить "современный технопарк, наладить сортировку и переработку отходов".

По словам одного из подписантов заявления Татьяны Трибрат, "ситуация реально опасная для жизни и здоровья людей". "Горят отходы разного класса опасности. Перемешиваясь с органическими отходами, создается бомба замедленного действия, которая может детонировать в любой момент по мере реакции между различными элементами внутри свалки. Поэтому свалка горит постоянно и отравляет воздух, почву, воду, отравляет все живое вокруг. Люди задыхаются, не могут открыть окна. Сообщения о том, что пожар локализован до первого ветра, который раздувает огонь, который есть постоянно в теле свалки", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Трибрат также сообщила, что подобные письма экологический совет писал неоднократно, но в ответ приходили одни отписки.

Новороссийских экологов поддержал их коллега Валерий Бриних. Он отметил, что горящие изнутри свалки, где перемешаны разного класса опасности отходы, несут угрозу жизни и здоровью людей, которые вынуждены дышать отравляющими веществами. Эколог считает, что полигон следует немедленно закрыть, как исчерпавший свои ресурсы.

Напомним, жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко .

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