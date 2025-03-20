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12:40, 20 марта 2025

Площадь пожара на свалке в Новороссийске удалось сократить

Пожар на свалке в Новороссийске. Скриншот видео «Кубань 24»

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 1700 тысячи квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи квадратных метров. Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье. Свалку следует закрыть и рекультивировать, заявил эколог.

Площадь пожара на мусорном полигоне уменьшилась до 1700 квадратных метров. "Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара. Выполнено уже более 2,2 тыс. рейсов самосвалов, завезено свыше 34,1 тыс. кубических метров грунта", - сообщается в телеграм-канале оперштаба Кубани.

По данным ведомства, в тушении пожара задействованы 90 человек и 43 единицы техники.

Напомним, жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко .

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Автор: "Кавказский узел"

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