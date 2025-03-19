Пожар на свалке под Новороссийском создал проблемы жителям

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Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье из-за пожара на мусорном полигоне. Свалку следует закрыть и рекультивировать, заявил эколог.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи кв. м.

Жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать.

В Новороссийске и ближайших населенных пунктах все еще распространяется запах гари, несмотря на то, что пожар на мусорном полигоне удалось локализовать, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жители города.

"Прямо сейчас в нашем районе Октябрьской площади чувствуется запах гари. Вот я с вами разговариваю и вдыхаю этот воздух. В течение дня то появляется запах, то его нету. Говорят, все зависит от ветра. От нас до полигона около 15 километров по прямой, представляете, каково сейчас жителям, которые живут ближе к полигону?" – сказала 42-летняя домохозяйка Светлана.

Cтараемся не открывать окна

Женщина отметила, что ее самочувствие пока не ухудшилось. "Часто влажную уборку делаю, стараемся не открывать окна. Открываем, когда нет запаха гари", - поделилась она.

Возгорание на мусорном полигоне локализовано, сообщил в 15.05 мск 18 марта глава города Андрей Кравченко. "Приступили к ликвидации. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара. Для бесперебойной подачи воды дополнительно проложены 3 магистральные линии", - написал он в своем телеграм-канале.

Житель города, учитель по профессии Алексей озвучил жалобы на невозможность открыть окна, головную боль и першение в горле. "Есть серьезная опасность вдыхания и попадания в организм канцерогенных веществ и иных токсичных продуктов горения. Мы требуем в кратчайшие сроки привлечь ресурсы федерального уровня для ликвидации горения и незамедлительно начать работы по ликвидации полигона за границы Новороссийска", - отметил он.

Окна открыть не можем, задыхаемся

Зинаида, жительница поселка Борисовка, который находится в 5 км от горящего полигона, пожаловалась на постоянный запах гари. "Окна открыть не можем, задыхаемся, животных завели домой, чтобы не отравились этим ядом. Здесь идёт пожар седьмые сутки. Есть вулкан Везувий, а у нас Щелбувий. Это уже 12-й раз, когда горит полигон. […] Нас тут проживает несколько тысяч человек, среди них дети и старики. Мы не дышим свежим весенним воздухом, потому что задыхаемся", - рассказала Зинаида.

Ужасно воняет гарью. Дышать невозможно

Другая жительница Борисовки, 36-летняя Мария, посетовала, что, хоть власти и регулярно о локализации пожаров, но жителям от этого легче не становится. "Из-за дыма не видно полигона. Ужасно воняет гарью. Дышать невозможно от слова совсем. С первого дня пожара не открываем окна, постоянно находимся в закрытых помещениях. Постоянно в масках, уже надоело, если честно. Давно надо было этот полигон закрывать. Не первый же раз горит", - пожаловалась она.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко .

Идеальным решением проблемы будет смена дислокации полигона, считает Евгений Витишко. «В текущей обстановке нельзя ничего сделать, чтобы проблема глобально была решена. Да и в целом чисто технически никто там ничего делать не будет. Просто будут складывать мусор там, где полигону дали землю для расширения. Свалка должна быть закрыта и рекультивирована, поскольку превысила допустимые нормы размещения отходов. Для окончательного решения проблемы полигон в этом месте следует закрыть, а новый открыть подальше от города", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Расстояние от полигона до города должно быть минимум три километра, подчеркнул эколог. «Новый полигон необходимо открывать подальше от города, от других населенных пунктов. Отдаленность – минимум 3 километра. Это опасный объект и в его случае 3 километра – это необходимый минимум», - сказал он.

Врач-терапевт из Москвы Ирена Нерсесова советует жителям использовать капли в нос для обработки органов дыхания. «Во-первых, нужно пить как можно больше жидкости: морсы, чай, компот, вода, успокаивающие травяные сборы. Во-вторых, необходима обработка дыхательных органов антисептическими жидкостями, например, капли в нос, и постоянно протирать полы и мебель влажной тряпкой», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам врача, нехватка свежего воздуха может привести к головной боли и быстрой утомляемости. «Поскольку организм не получает необходимого количества кислорода, то люди часто испытывают головные боли, усталость, рассеянность. Если нет хронических заболеваний, то можно просто переждать. Но нужно быть предельно внимательными к пожилым людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания или другие хронические заболевания, например, диабет. В случае ухудшения здоровья необходимо срочно обращаться к врачу», - посоветовала она.

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