RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:21, 19 марта 2025

Пожар на свалке под Новороссийском создал проблемы жителям

Пожар на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. 13 марта 2025 г. Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Новороссийска и поселка Борисовка пожаловались на сильный запах гари и невозможность проветривать жилье из-за пожара на мусорном полигоне. Свалку следует закрыть и рекультивировать, заявил эколог.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта вновь произошло возгорание на мусорном полигоне у горы Щелба в Новороссийске. По данным на вечер 16 марта, площадь возгорания составляла 2,1 тысячи кв. м.

Жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года свалка горела несколько суток, в августе жители вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В ноябре 2024 года стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать.

В Новороссийске и ближайших населенных пунктах все еще распространяется запах гари, несмотря на то, что пожар на мусорном полигоне удалось локализовать, рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жители города.

"Прямо сейчас в нашем районе Октябрьской площади чувствуется запах гари. Вот я с вами разговариваю и вдыхаю этот воздух. В течение дня то появляется запах, то его нету. Говорят, все зависит от ветра. От нас до полигона около 15 километров по прямой, представляете, каково сейчас жителям, которые живут ближе к полигону?" – сказала 42-летняя домохозяйка Светлана.

Cтараемся не открывать окна

Женщина отметила, что ее самочувствие пока не ухудшилось. "Часто влажную уборку делаю, стараемся не открывать окна. Открываем, когда нет запаха гари", - поделилась она.

Возгорание на мусорном полигоне локализовано, сообщил в 15.05 мск 18 марта глава города Андрей Кравченко. "Приступили к ликвидации. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара. Для бесперебойной подачи воды дополнительно проложены 3 магистральные линии", - написал он в своем телеграм-канале.

Житель города, учитель по профессии Алексей озвучил жалобы на невозможность открыть окна, головную боль и першение в горле. "Есть серьезная опасность вдыхания и попадания в организм канцерогенных веществ и иных токсичных продуктов горения. Мы требуем в кратчайшие сроки привлечь ресурсы федерального уровня для ликвидации горения и незамедлительно начать работы по ликвидации полигона за границы Новороссийска", - отметил он.

Окна открыть не можем, задыхаемся

Зинаида, жительница поселка Борисовка, который находится в 5 км от горящего полигона, пожаловалась на постоянный запах гари. "Окна открыть не можем, задыхаемся, животных завели домой, чтобы не отравились этим ядом. Здесь идёт пожар седьмые сутки. Есть вулкан Везувий, а у нас Щелбувий. Это уже 12-й раз, когда горит полигон. […] Нас тут проживает несколько тысяч человек, среди них дети и старики. Мы не дышим свежим весенним воздухом, потому что задыхаемся", - рассказала Зинаида.

Ужасно воняет гарью. Дышать невозможно

Другая жительница Борисовки, 36-летняя Мария, посетовала, что, хоть власти и регулярно о локализации пожаров, но жителям от этого легче не становится. "Из-за дыма не видно полигона. Ужасно воняет гарью. Дышать невозможно от слова совсем. С первого дня пожара не открываем окна, постоянно находимся в закрытых помещениях. Постоянно в масках, уже надоело, если честно. Давно надо было этот полигон закрывать. Не первый же раз горит", - пожаловалась она.

Мусорный полигон в поселке Борисовка был организован в 2013 году, это единственный узаконенный объект размещения отходов из Новороссийска и Геленджика. Мощность объекта - 160 тысяч тонн отходов в год, однако, согласно территориальной схеме обращения с ТКО, в Новороссийске и Геленджике образуется около 230 тысяч тонн отходов ежегодно. Фактически свалка принимает значительно больший объем мусора, и в таких условиях полигон досрочно "исчерпал себя", заявил в январе глава рабочей группы по экологии в Совете по развитию гражданского общества при губернаторе Кубани Евгений Витишко .

Идеальным решением проблемы будет смена дислокации полигона, считает Евгений Витишко. «В текущей обстановке нельзя ничего сделать, чтобы проблема глобально была решена. Да и в целом чисто технически никто там ничего делать не будет. Просто будут складывать мусор там, где полигону дали землю для расширения. Свалка должна быть закрыта и рекультивирована, поскольку превысила допустимые нормы размещения отходов. Для окончательного решения проблемы полигон в этом месте следует закрыть, а новый открыть подальше от города", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Расстояние от полигона до города должно быть минимум три километра, подчеркнул эколог. «Новый полигон необходимо открывать подальше от города, от других населенных пунктов. Отдаленность – минимум 3 километра. Это опасный объект и в его случае 3 километра – это необходимый минимум», - сказал он.

Врач-терапевт из Москвы Ирена Нерсесова советует жителям использовать капли в нос для обработки органов дыхания. «Во-первых, нужно пить как можно больше жидкости: морсы, чай, компот, вода, успокаивающие травяные сборы. Во-вторых, необходима обработка дыхательных органов антисептическими жидкостями, например, капли в нос, и постоянно протирать полы и мебель влажной тряпкой», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам врача, нехватка свежего воздуха может привести к головной боли и быстрой утомляемости. «Поскольку организм не получает необходимого количества кислорода, то люди часто испытывают головные боли, усталость, рассеянность. Если нет хронических заболеваний, то можно просто переждать. Но нужно быть предельно внимательными к пожилым людям, у которых сердечно-сосудистые заболевания или другие хронические заболевания, например, диабет. В случае ухудшения здоровья необходимо срочно обращаться к врачу», - посоветовала она.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Артемий Останин. Фото: Столичный Следственный Комитет/Telegram
15:35, 19 марта 2025
Суд арестовал комика из Ейска Артемия Останина
Уборка мазута с пляжа. Фото: Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
15:00, 19 марта 2025
Новые выбросы мазута найдены на трех пляжах Анапы
Площадка временного хранения в Воскресенске. Фото: t.me/opershtab23
12:08, 19 марта 2025
Более 81 тысячи тонн песка и мазута вывезено из хутора Воскресенский
Атака дронов в станице Кавказская на Кубани. 19 марта 2025 г. Скриншот видео: 24krasnodar.ru
11:26, 19 марта 2025
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась
Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
10:39, 19 марта 2025
Житель Кубани задержан по делу о госизмене
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники акции протеста. 19 марта 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/872490.html
19 марта 2025, 12:37
Жильцы общежития в Ереване потребовали переселения

Атака дронов в станице Кавказская на Кубани. 19 марта 2025 г. Скриншот видео: 24krasnodar.ru
19 марта 2025, 11:26
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась

Пожар в Хрюгском лесу. Фото: МЧС России
19 марта 2025, 10:05
Потушено открытое горение в Хрюгском лесу

Мэрия Грозного. Фото: https://grozmer.ru/kontakty.html
18 марта 2025, 19:34
Мэрия Грозного отчиталась о рейдах в магазинах

Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Показать больше