Неспособность властей решить проблему горящей свалки рассердила новороссийцев

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Тушение масштабного пожара в Новороссийске продолжается четвертые сутки. Проблема возгораний на свалке в районе Щелбы носит системный характер, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", жители Новороссийска неоднократно жаловались на мусорный полигон в поселке Борисовка около горы Щелба. В июне 2024 года мусорная свалка горела несколько суток, и местные жители сообщали, что задыхаются от едкого дыма, а чиновники не реагируют на их жалобы. В августе жители Новороссийска вновь пожаловались на едкий дым из-за пожара на мусорном полигоне. 6 сентября свалка, потушенная в конце августа, загорелась в третий раз. В начале ноября стало известно, что мусорный полигон будет реконструирован в 2025 году, хотя его нужно рекультивировать, а в целом по Кубани наладить сортировку и вторичную переработку отходов для решения мусорной проблемы.

Возгорание на мусорном полигоне произошло 13 марта, огонь продолжает гореть все это время. По данным на вечер 16 марта площадь возгорания составляет 2,1 тыс. кв. м, сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы города Александр Гавриков.

Пожарные продолжают тушить очаги возгорания, засыпая их грунтом и проливая водой. В ликвидации огня задействованы шесть автоцистерн, одна штабная машина, два бульдозера, два экскаватора, 14 водовозок и 15 самосвалов, 342 человека борются с огнем уже четвертые сутки, говорится в сообщении краевого МЧС.

На территории станицы Натухаевской выявлены превышения ПДК по взвешенным веществам, на территории жилой застройки дачного поселка Щелба - по угарному и сернистому газу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Новороссийцы массово жалуются в муниципальный центр управления, сообщил Telegram-канал Новороссийск Life (22 300 подписчиков). "Новороссийцам ещё можно писать в гороно, с тем же успехом", - иронично прокомментировал сообщение пользователь с ником NoName.

"И в спортлото", - ответил ему Alexander Sebyakin.

"Этим <...> проще (дешевле) жечь свалку, чем перерабатывать мусор", гневно высказался Остап.

"Вчера писали, что 30 человек, сегодня - 350 человек четвертй день трудятся, вот сказочники, врут и не стесняются", - с негодованием прокомментировала сообщение о привлеченных для тушения пожара силах и средствах пользователь Ольга.

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