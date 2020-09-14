Кондратьев повторил результат предыдущих выборов губернатора

14 сентября 2020, 11:35

Действующий губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, как и на выборах 2015 года, набрал более 83% голосов, следует из результатов обработки 99,47% протоколов.

"Кавказский узел" сообщал, что с 11 по 13 сентября на Кубани состоялось голосование на выборах губернатора. На пост главы региона претендовали пять человек: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от "Партии роста", Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Вениамин Кондратьев от "Единой России". По данным движения "Голос", Краснодарский край с большим отрывом лидирует в России по числу сообщений о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании. К вечеру 13 сентября поступило 217 таких сообщений, тогда как в Челябинской области, которая находится на втором месте - почти вдвое меньше.

Обработано 99,47% протоколов избирательных комиссий. По данным краевого избиркома, Вениамин Кондратьев набрал 83,05% голосов избирателей, его ближайший соперник Александр Сафронов - 8,16 %, а Иван Тутушкин - 4,35%, информировали сегодня "Вести - Кубань".

По итогам обработки 99,12% протоколов результат Кондратьева был равен 83,09%, со ссылкой на краевой избирком передал сегодня ТАСС. На сайте избиркома Краснодарского края, по состоянию на 11.14 мск 14 сентября, предварительные результаты голосования не публиковались.

Вениамин Кондратьев руководит регионом с апреля 2015 года, когда был назначен президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора. 13 сентября 2015 года Вениамин Кондратьев победил на выборах губернатора Кубани, получив 83,94% голосов избирателей, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" биографической справке.

В основной день голосования, 13 сентября, в Краснодарском крае также прошли 79 избирательных кампаний в местные органы власти в нескольких городах и районах края. Новацией нынешних выборов стало широко распространяемое досрочное голосование. Где и кого выбирали, какие отмечались нарушения, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Юге России 13 сентября 2020 года".

Аналитики ранее заявили об имитации борьбы за пост губернатора Кубани. Жители края, опрошенные "Кавказским узлом" в преддверии выборов, заявили, что кандидаты на пост губернатора не вызывают доверия. При этом горожане считают, что депутаты городской думы не решат проблемы Краснодара, судьба города зависит в первую очередь от выборов главы региона.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в COVID".