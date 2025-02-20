Власти Кубани отреагировали на угрозы кризиса туристической отрасли в районе экокатастрофы

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Предприятия санаторно-курортной отрасли в Анапе и Темрюкском районе смогут получить льготный займ до 5 миллионов рублей на фоне угрозы срыва курортного сезона из-за выбросов мазута.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что владельцы анапских гостиниц и ресторанов, а также других предприятий, зависящих от турпотока, выставляют их на продажу из-за неготовности ждать длительное время, пока восстановятся условия для туризма. Владельцы мини-отелей и гостевых домов столкнулись с риском лишиться доходов из-за снижения турпотока на загрязненное мазутом побережье.

на пляжах Краснодарского края постоянно фиксируются новые выбросы мазута. Так,15 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на Бугазской косе около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы. 17 февраля выбросы мазута на берег были обнаружены около мыса Панагия в Темрюкском районе Кубани, 18 февраля - на побережье Анапы. 19 февраля небольшие фрагменты нефтепродуктов найдены еще на нескольких участках побережья Анапы. Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Власти Краснодарского края решили поддержать туристическую отрасль льготными кредитами.

”С февраля 2025 года вводим новую меру поддержки для предприятий санаторно-курортной отрасли, которые находятся в зоне ЧС в Анапе и Темрюкском районе. Они смогут получить микрозайм до 5 миллионов рублей сроком до трех лет по ставке 2% годовых. Нам важно поддержать и сохранить бизнес, который ориентирован на повышение туристической привлекательности черноморских курортов", - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Напомним, к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка, в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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