Жители поселка в Адыгее эвакуированы после атак беспилотников

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После ночной атаки беспилотников в Майкопе усилены меры безопасности, в станице Ханской развернут пункт временного размещения для жителей поселка Родникового, откуда эвакуировано около 40 человек, сообщили власти и экстренные службы.

Жителей поселка Родникового в Адыгее эвакуируют из-за пожара после атаки беспилотников, пишет со ссылкой на главу региона ТАСС в своем Telegram-канале.

"Эвакуированы из поселка Родниковый 40 человек, из них 13 детей. Часть находится в ПВР в станице Ханской. Многие принимают решение на время остаться у родственников", - сказал сотрудник аппарата правительства Адыгеи, слова которого привел "Интерфакс".

По данным переписи населения 2023 года, в поселке проживало 1 274 человека.

"В связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Ситуация находится под полным контролем профильных ведомств и правоохранительных структур. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - сообщается в Telegram-канале главы администрации Майкопа Геннадия Митрофанова.

По его словам, в Сети распространяются ложные сведения о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения.

Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской, людям оказывается вся необходимая помощь, сообщили в управлении МЧС России по Адыгее.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова сообщалось, что власти региона эвакуируют жителей поселка Родникового после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Жертв и пострадавших нет, пожар тушат сотрудники МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка, пишет ТАСС.

Беспилотники атаковали военный аэродром в Адыгее, сообщил сегодня утром Telegram-канале "Жесть Краснодара и края", насчитывающий 112 513 подписчиков. Сообщение сопровождается видео, где вдалеке от снимающего видны взрывы. Судя по звуку, их было несколько.

"Военный аэродром "Ханская" в Адыгее подвергся ночью атаке. Он расположен в 3 км от одноименной станицы и 6 км от Майкопа. Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная база", - сказано в сообщении.

Об атаке беспилотников на Адыгею ранее "Кавказский узел" сообщал 20 июня. Тогда Минобороны отчиталось, что ночью на территории Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области были обезврежены 10 беспилотников.

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