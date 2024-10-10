RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:47, 10 октября 2024

Жители поселка в Адыгее эвакуированы после атак беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После ночной атаки беспилотников в Майкопе усилены меры безопасности, в станице Ханской развернут пункт временного размещения для жителей поселка Родникового, откуда эвакуировано около 40 человек, сообщили власти и экстренные службы.

Жителей поселка Родникового в Адыгее эвакуируют из-за пожара после атаки беспилотников, пишет со ссылкой на главу региона ТАСС в своем Telegram-канале.

"Эвакуированы из поселка Родниковый 40 человек, из них 13 детей. Часть находится в ПВР в станице Ханской. Многие принимают решение на время остаться у родственников", - сказал сотрудник аппарата правительства Адыгеи, слова которого привел "Интерфакс".

По данным переписи населения 2023 года, в поселке проживало 1 274 человека.

"В связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Ситуация находится под полным контролем профильных ведомств и правоохранительных структур. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме", - сообщается в Telegram-канале главы администрации Майкопа Геннадия Митрофанова.

По его словам, в Сети распространяются ложные сведения о введении в Майкопе особого положения и проведении массовой эвакуации населения.

Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской, людям оказывается вся необходимая помощь, сообщили в управлении МЧС России по Адыгее.

Ранее со ссылкой на главу Адыгеи Мурата Кумпилова сообщалось, что власти региона эвакуируют жителей поселка Родникового после ночной атаки беспилотных летательных аппаратов. Жертв и пострадавших нет, пожар тушат сотрудники МЧС. Идет организованная эвакуация жителей поселка, пишет ТАСС.

Беспилотники атаковали военный аэродром в Адыгее, сообщил сегодня утром Telegram-канале "Жесть Краснодара и края", насчитывающий 112 513 подписчиков. Сообщение сопровождается видео, где вдалеке от снимающего видны взрывы. Судя по звуку, их было несколько.

"Военный аэродром "Ханская" в Адыгее подвергся ночью атаке. Он расположен в 3 км от одноименной станицы и 6 км от Майкопа. Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцируется 272-я учебная авиационная база", - сказано в сообщении.

Об атаке беспилотников на Адыгею ранее "Кавказский узел" сообщал 20 июня. Тогда Минобороны отчиталось, что ночью на территории Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области были обезврежены 10 беспилотников.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:31, 10 октября 2024
Боец из Волгоградской области убит в зоне военной операции
00:39, 10 октября 2024
Власти Махачкалы сообщили о пяти убитых в военной операции бойцах
21:44, 9 октября 2024
Арест Гончаренко и Абдурахманова продлен на три месяца
16:15, 9 октября 2024
Парламентарий ассамблеи Совета Европы призвал освободить Афгана Садыгова
11:59, 9 октября 2024
Военнослужащий из Ингушетии убит на Украине
09:45, 9 октября 2024
3
 Разлив нефти произошел у берегов моря в Туапсинском районе
Все события дня
Новости
10 октября 2024, 13:15
Власти отчитались об успешной эвакуации жителей поселка в Адыгее
10 октября 2024, 12:32
Не менее трех домов повреждены на Кубани в результате атаки беспилотников
Логотип НПО "Международная прозрачность – Грузия". Фото: https://verelq.am/ru/node/150344
10 октября 2024, 12:04
Аналитики указали на неизбежность новых санкций в отношении грузинских чиновников
Новолакский район Дагестана. Фото: Дагиров Умар https://ru.wikipedia.org/
10 октября 2024, 11:18
Отчет Следкома о расследовании афер с землями вызвал скепсис у ауховцев
Горят обломки беспилотника. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
10 октября 2024, 10:27
Жители Тихорецкого района пожаловались на волокиту с выплатами после атаки дронов
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Все блоги
Справочник
Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Блогеры
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Фото
10:41, 19 июля 2023
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Суды присяжных. Почему они так непопулярны на Северном Кавказе?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Логотип НПО "Международная прозрачность – Грузия". Фото: https://verelq.am/ru/node/150344
10 октября 2024, 12:04
Аналитики указали на неизбежность новых санкций в отношении грузинских чиновников

Застолье пенсионеров. Фото: иллюстрация создана с помощью программы Copilot
10 октября 2024, 09:17
Записи застолий стали основным доказательством в деле кубанских пенсионеров

Севидж Вагифгызы. Фото: https://oc-media.org/ru/na-azerbayodzhanskogo-zhurnalista-podali-v-sud-za-videosyuzhet-o-falsifikatsii-vyborov/
09 октября 2024, 17:12
Севиндж Вагифгызы столкнулась с давлением в изоляторе

Дмитрий Реут. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=X5PQN_lwElc
09 октября 2024, 14:49
Свидетель обвинения по делу Мельконьянца сослался на интернет-публикации

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше