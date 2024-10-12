Жилые дома повреждены на Кубани в результате атаки дронов

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В результате атаки беспилотников в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске получили повреждения дома и имущество жителей, сообщили власти.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью обезвредили 17 беспилотников над территорией Краснодарского края и 16 – над акваторией Азовского моря.

В результате атаки беспилотников пострадавших нет, но в двух районах Краснодарского края повреждены дома и имущество жителей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков дрона повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь потушили пожарные, написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 10 октября в Динском и Калининском районах три жилых дома получили повреждения в результате массовой атаки беспилотников. Минобороны уточнило, что над регионом было сбито 47 дронов.

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