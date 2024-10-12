RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:44, 12 октября 2024

Жилые дома повреждены на Кубани в результате атаки дронов

Беспилотник. Фото: kuban24.tv https://kuban24.tv/item/tag/bespilotniki

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотников в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске получили повреждения дома и имущество жителей, сообщили власти.

По данным Минобороны, силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью обезвредили 17 беспилотников над территорией Краснодарского края и 16 – над акваторией Азовского моря.

В результате атаки беспилотников пострадавших нет, но в двух районах Краснодарского края повреждены дома и имущество жителей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков дрона повреждены крыши двух частных домов. В Приморско-Ахтарске выбило стекла в одном из домов, получил повреждения и загорелся легковой автомобиль. Огонь потушили пожарные, написал он сегодня в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" также писал, что 10 октября в Динском и Калининском районах три жилых дома получили повреждения в результате массовой атаки беспилотников. Минобороны уточнило, что над регионом было сбито 47 дронов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:49, 12 октября 2024
Свидетель Иеговы* из Новочеркасска заподозрен в экстремизме
05:53, 12 октября 2024
Боец с Кубани убит в зоне военной операции
00:41, 12 октября 2024
Герасим Варданян переведен под домашний арест
13:36, 11 октября 2024
Боец из Избербаша убит на Украине
11:11, 11 октября 2024
1
 Источники сообщили о покушении на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии
08:55, 11 октября 2024
Четыре беспилотника сбиты под Каменском-Шахтинским
Все события дня
Новости
Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
12 октября 2024, 06:49
Свидетель Иеговы* из Новочеркасска заподозрен в экстремизме
12 октября 2024, 05:53
Боец с Кубани убит в зоне военной операции
12 октября 2024, 04:58
Продлен срок ареста карабахских чиновников
12 октября 2024, 03:59
Олимпийские переселенки Пальчик столкнулись с волокитой при оформлении права на земельный участок
12 октября 2024, 03:00
Азербайджанский адвокат стала одной из героинь международной выставки "Портреты силы-2024"
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Игбал Абилов. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=tgK8aBXRZ5M Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов

Конфликт у офиса Wildberries. 18 сентября 2024 года. Скриншот видео Телеграм-канал Mash Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Блогеры
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Ризван Курбанов. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 11.10.24, https://t.me/kurbanov_rizvan/277
11 октября 2024, 20:10
Ризван Курбанов отверг обвинения Кадырова

Обращение бюджетников в поддержку Сулеймана Керимова. Скриншот видео Телеграм-канала от 11 октября 2024 года. https://t.me/forourSuleiman
11 октября 2024, 18:38
Канал в поддержку Сулеймана Керимова наполнился обращениями бюджетников

Сотрудник правоохранительных органов на месте покушения на Шерипа Аликхаджиева. 10 октября 2024 г. Фото: СК РФ
11 октября 2024, 11:11
Источники сообщили о покушении на бывшего зампредседателя правительства Ингушетии

Мансур Жабраилов. Cкриншот видео "Чеченкая Республика Сегодня" www.chechnyatoday.com
10 октября 2024, 19:13
Мансур Жабраилов заподозрен в оскорблении чувств верующих

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше