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08:34, 5 ноября 2024

Власти признали убитыми на Украине более 5200 бойцов с юга России

Спецоперация на Украине. Фото: https://ric.mil.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2481 бойца из СКФО и 2722 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 27 октября были официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 5150 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Согласно данным "Кавказского узла" на 5 ноября, представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 5203 бойцов с юга России: 2481 – из СКФО и 2722 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1085. Также подтверждена смерть 510 бойцов из Ставропольского края, 317 – из Северной Осетии, 214 – из Чечни (власти обнародовали имена 191 погибшего, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен) , 180 – из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 163 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших в 2022 году) , 83 – из Карачаево-Черкесии и 92 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых приходится на Волгоградскую область – 980 погибших бойцов. Признаны убитыми 589 бойцов из Ростовской области, 584 – из Краснодарского края, 405 – из Астраханской области, 100 – из Калмыкии и 64 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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