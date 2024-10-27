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06:09, 27 октября 2024

Власти признали убитыми на Украине более 5150 бойцов из регионов юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2690 бойцов из ЮФО и 2461 бойца из СКФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине. Наибольшее число убитых - в Дагестане.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 октября официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине более 5100 бойцов из регионов Северо-Кавказского (СКФО) и Южного (ЮФО) федеральных округов. Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Представители властей и силовики с начала проведения специальной военной операции на Украине признали убитыми не менее 5151 бойца из регионов юга России.

Согласно официальным данным, на Украине убит 2461 военный из регионов СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 1079. Подтверждена смерть 314 бойцов из Северной Осетии, 508 военных из Ставропольского края, 208 силовиков из Чечни (власти обнародовали имена 185 убитых, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 178 бойцов из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 159 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 92 – из Ингушетии и 82 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2690 военных из регионов ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 968 силовиков из Волгоградской области, 584 военнослужащих из Ростовской области, 580 бойцов из Краснодарского края, 400 военных из Астраханской области, 60 военнослужащих из Адыгеи, 98 – из Калмыкии.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в ходе СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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