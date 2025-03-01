RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:56, 1 марта 2025

Власти признали убитыми на Украине более 6000 бойцов с юга России

Российские бойцы в зоне военной операции на Украине. Фото: Минобороны России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2923 бойцов из СКФО и 3078 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 23 февраля не менее 5950 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 1 марта представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 6001 бойца с юга России: 2923 – из СКФО и 3078 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1274. Также подтверждена смерть 617 бойцов из Ставропольского края, 351 – из Северной Осетии, 234 – из Кабардино-Балкарии , 231 – из Чечни , 118 – из Ингушетии и 98 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1131) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 678 бойцов из Краснодарского края, 627 – из Ростовской области, 454 – из Астраханской области, 111 – из Калмыкии и 77 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
11:32, 1 марта 2025
Двое бойцов с Кубани убиты в военной операции
05:13, 1 марта 2025
Дошло до суда дело о гибели пяти человек в аварии на Кубани
Нарды. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
04:14, 1 марта 2025
Житель Армавира задержан за продажу сувениров с экстремистской символикой
23:54, 28 февраля 2025
Дата начала Рамадана совпала во всех республиках Северного Кавказа
Пляж "Афалина". Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 28.02.25, https://t.me/MoreOz/89585.
21:20, 28 февраля 2025
Блогер счел недостаточным число сборщиков мазута в Анапе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:58, 28 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
Бывший беглый мэр написал книгу о философии жизни
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
13:01, 27 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
Мэра оштрафовали за непристёгнутый ремень безопасности
Все блоги
Справочник
Скриншоты https://www.bbc.com/azeri/, https://dzen.ru/sputnikaz, https://www.meydan.tv/ru/article/v-azerbajdzhane-annulirovana-korrespondentskaya-akkreditacziya-golosa-ameriki/, https://turan.az/ru/obshhestvo/obrashhenie-k-citateliam-informacionnogo-agentstva-turan-790363 Главное о закрытых в Азербайджане медиа

Плакат, осуждающий центральную прессу в лице газеты «Правда». Ереван, лето 1988. Фото: own collection https://ru.wikipedia.org Сумгаитские погромы 1988 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
15:58, 28 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
Бывший беглый мэр написал книгу о философии жизни
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
1
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
13:01, 27 февраля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
3
Мэра оштрафовали за непристёгнутый ремень безопасности
Фото
10:56, 27 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Что это было? Суд в Нальчике почти оправдал убийцу
Фото
16:11, 26 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
16
Шекспировская драма в Баксане
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан (справа) на брифинге. 1 марта 2025 года. Кадр видео из телеграм-канала "Республика" https://t.me/respublicaabh/11916
01 марта 2025, 18:00
Избирком Абхазии зафиксировал нарушения на участке в Черкесске

Люди около избирательного участка. Фото из телеграм-канала "АМРА-life" https://t.me/amralife/10633
01 марта 2025, 13:51
Источники сообщили о нарушении на участке в Абхазии

Пляж "Афалина". Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 28.02.25, https://t.me/MoreOz/89585.
28 февраля 2025, 21:20
Блогер счел недостаточным число сборщиков мазута в Анапе

Рубен Варданян с азербайджанскими силовиками. Кадр видео Baku TV от 28.09.23, https://www.youtube.com/watch?v=jCumNjZ4FAw
28 февраля 2025, 17:06
Армянские НПО призвали Красный Крест провести медобследование Варданяна

Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
Дагестан: сельчане против нового генплана #shorts
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Показать больше