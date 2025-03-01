Власти признали убитыми на Украине более 6000 бойцов с юга России

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Не менее 2923 бойцов из СКФО и 3078 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 23 февраля не менее 5950 бойцов из регионов юга России были официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла", к 1 марта представители властей и силовых ведомств признали убитыми в военной операции не менее 6001 бойца с юга России: 2923 – из СКФО и 3078 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1274. Также подтверждена смерть 617 бойцов из Ставропольского края, 351 – из Северной Осетии, 234 – из Кабардино-Балкарии 1 , 231 – из Чечни 2 , 118 – из Ингушетии и 98 – из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1131) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 678 бойцов из Краснодарского края, 627 – из Ростовской области, 454 – из Астраханской области, 111 – из Калмыкии и 77 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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