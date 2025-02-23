Власти признали убитыми на Украине 5950 бойцов с юга России

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Не менее 2886 бойцов из СКФО и 3064 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 февраля были официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине более 5900 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

По данным "Кавказского узла" на 23 февраля, представители власти и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 5950 бойцов с юга России: 2886 – из СКФО и 3064 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1264. Также подтверждена смерть 601 бойца из Ставропольского края, 350 – из Северной Осетии, 231 – из Чечни (власти обнародовали имена 208 убитых, о смерти еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен) , 230 – из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 213 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших в 2022 году) , 98 – из Карачаево-Черкесии и 112 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых приходится на Волгоградскую область – 1127 погибших военных. Признаны убитыми 623 бойца из Ростовской области, 674 – из Краснодарского края, 453 – из Астраханской области, 110 – из Калмыкии, а также 77 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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