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11:02, 21 ноября 2024

Власти признали убитыми на Украине более 5300 бойцов с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2539 бойцов из СКФО и 2762 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 ноября официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине более 5250 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Согласно данным "Кавказского узла" на 21 ноября, представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 5301 бойца с юга России: 2539 – из СКФО и 2762 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1113. Подтверждена смерть 531 бойца из Ставропольского края, 321 – из Северной Осетии, 215 – из Чечни, 180 – из Кабардино-Балкарии, 83 – из Карачаево-Черкесии и 96 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число подтвержденных смертей приходится на Волгоградскую область – 998 убитых бойцов. Признаны убитыми 592 бойца из Ростовской области, 594 – из Краснодарского края, 412 – из Астраханской области, 100 – из Калмыкии и 66 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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