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09:29, 10 ноября 2024

Власти признали убитыми в военной операции более 5250 бойцов с юга России

Российские военнослужащие. Фото: https://contract.mil.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала спецоперации на Украине убито не менее 2517 военных из СКФО и 2733 бойца из ЮФО, следует из данных властей и силовых структур. Больше всего убитых в ходе военной операции – в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", на 5 ноября представители властей и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 5200 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми как минимум 5250 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине убиты 2517 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 1097. Подтверждена смерть 319 бойцов из Северной Осетии, 530 военных из Ставропольского края, 214 силовиков из Чечни (власти обнародовали имена 191 убитого, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 180 бойцов из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 163 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году) , 94 – из Ингушетии и 83 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2733 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 982 силовика из Волгоградской области, 592 бойцов из Ростовской области, 586 военнослужащих из Краснодарского края, 408 военных из Астраханской области, 65 бойцов из Адыгеи, а также 100 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Автор: "Кавказский узел"

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Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

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