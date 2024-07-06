4350 бойцов с юга России признаны убитыми на Украине

06 июля 2024, 11:32

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С начала спецоперации на Украине убито не менее 2138 военных из СКФО и 2212 бойцов из ЮФО, следует из данных властей и силовых структур. Больше всего убитых в ходе военной операции – в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", на 29 июня представители властей и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 4300 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми как минимум 4350 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине убиты 2138 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 937. Подтверждена смерть 293 бойцов из Северной Осетии, 436 военных из Ставропольского края, 191 силовика из Чечни(власти обнародовали имена 168 убитых, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен) , 151 бойца из Кабардино-Балкарии(Кавказскому узлу" известны имена 134 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году) , 67 – из Ингушетии и 63 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2212 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 806 силовиков из Волгоградской области, 471 боец из Ростовской области, 451 военнослужащий из Краснодарского края, 339 военных из Астраханской области, 57 бойцов из Адыгеи, а также 88 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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