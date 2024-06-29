29 июня 2024, 03:43

Власти признали убитыми на Украине 4300 бойцов из регионов юга России

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Не менее 2116 бойцов из Северо-Кавказского федерального округа и 2184 - из Южного федерального округа убиты в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили представители властей и силовых структур. Больше всего убитых приходится на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 20 июня представители властей и силовых ведомств сообщили о том, что зоне специальной военной операции на Украине убиты как минимум 4250 бойцов из регионов юга России: 2094 - из СКФО и 2156 бойцов из ЮФО. Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Представители властей и силовых структур с начала специальной военной операции на Украине признали убитыми как минимум 4300 бойцов из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Согласно официальным данным, в ходе СВО убиты 2116 военнослужащих из СКФО. Больше всего убитых в Дагестане - 932. Также подтверждена смерть 146 военных из Кабардино-Балкарии , 65 - из Ингушетии, 292 - из Северной Осетии, 63 - из Карачаево-Черкесии, 191 - из Чечни , 427 - из Ставропольского края.

Из регионов ЮФО, по официальным данным, в ходе спецоперации были убиты 2184 бойца. Подтверждена смерть 327 военных из Астраханской области, 57 - из Адыгеи, 794 - из Волгоградской области, 88 - из Калмыкии, 450 - из Краснодарского края, 468 - из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

К 19 июня стало известно о как минимум о 69 улицах, которые названы в регионах юга России в честь убитых в спецоперации на Украине военных. Больше всего улиц названо именем генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева, а лидером по числу новых наименований, согласно данным Федеральной государственной информационной системы, стал Ставропольский край.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Тринадцать бойцов со Ставрополья убиты на Украине", "Трое военных из Ростовской области убиты в зоне СВО", "Офицер из Дагестана убит в зоне военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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