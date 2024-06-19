Более 60 улиц на юге России получили имена убитых на Украине бойцов

19 июня 2024, 22:17

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С начала военной операции на Украине как минимум 69 улиц в СКФО и ЮФО получили имена убитых бойцов. Больше всего улиц названы именем генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева, а лидером по числу новых наименований, согласно данным Федеральной государственной информационной системы, стал Ставропольский край, сообщило издание "Холод"*.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июня не менее 2067 силовиков из СКФО и 2133 бойцов из ЮФО убиты в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Названы или переименованы в честь участников военной операции на Украине как минимум 153 улицы, в том числе 69 улиц на юге России, следует из исследования, которое провело издание "Холод"*.

По данным издания, которые собраны на основе, официальных сведений, внесенных в Федеральную государственную информационную систему, в Ставропольском крае насчитывается 17 таких улиц, в том числе 11 находятся в новом микрорайоне Невинномысска, в Дагестане – 15, в Ростовской области – 12, в Краснодарском крае семь, в Кабардино-Балкарии, Адыгее и Волгоградской области по четыре, в Карачаево-Черкесии и Астраханской области по три.

Так, нескольким улицам присвоены имена генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева - четыре улицы в Карачаево-Черкесии, откуда он родом, и в соседней Кабардино-Балкарии и в честь Алексея Нагина в Волгограде и рабочем поселке Городище. Оба они служили не в вооруженных силах, а в ЧВК "Вагнер", подчеркивает издание.

Чаще всего улицам присваивают имя Владимира Жоги, одного из командиров батальона "Спарта" в ДНР, который был убит в марте 2022 года. В России насчитывается 15 таких улиц, в том числе в Ростове-на-Дону и Майкопе. Обсуждалась возможность назвать улице именем Владимира Жги и в Элисте.

Кроме этого улица в Волгограде носит имя старшего лейтенанта Дениса Зорина, убитого 26 февраля 2022 года. "все дома, выходящие на 170-метровую новую улицу, числятся за соседними — Константина Симонова и проспектом Жукова", - говорится в публикации .

В Майкопе есть и улица имени заместителя командующего Южным военным округом генерала Олега Цокова.

Как минимум две улицы, в Краснодаре и Нальчике, названы в честь Нурмагомеда Гаджимагомедова, он стал первым из участников военной операции, о смерти которого сообщил представитель властей - глава Дагестана Сергей Меликов.

При этом в исследование пока вошли не все данные о переименованиях. Так, в частности 24 мая власти Казбековского района в своем Telegram-канале сообщили о присвоении имен убитых бойцов двум улицам в селе Гуни - в населенном пункте появились улица Юсупа Магомедхабибова и Султанмагомеда Султанмагомедова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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