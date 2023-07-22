Олег Цоков. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Майкопа от 12.07.23, https://t.me/maikop_adm/6806

22 июля 2023, 19:11

Три военных из Майкопа убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Генерал-лейтенант Олег Цоков, подполковник Алексей Серенко и рядовой Родион Белоусов погибли на Украине, сообщила администрация Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 33 военнослужащих из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что Вадим Лемеш стал 30-м военным из Адыгеи, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в зоне  военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопа 12 июля в своем Telegram-канале, на 13 июля была назначена панихида.

Цоков был заместителем командующего Южного военного округа, сообщил 12 июля "Коммерсант"

Подполковник Алексей Серенко и рядовой Родион Белоусов погибли на Украине, говорится сообщении администрации Майкопа от 10 июля. 

Алексей Серенко родом из города Котово Волгоградской области. Окончил  Михайловское военное артиллерийское училище и Коломенское командное военное училище. Погиб в феврале 2023 года, ему было 39 лет. Родион Белоусов родился в поселке  Первомайском Майкопского района. Окончил 9 классов майкопской средней школы №17 и поступил в Майкопский индустриальный техникум. Срочную службу проходил в Калининграде. С 17 августа 2022 года проходил военную службу по контракту в спецназе Главного разведывательного управления. Погиб в октябре 2022 года, говорится в сообщении издания "Майкопские новости" от 10 июля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 33 военных из Адыгеи. Всего власти и силовики на 19.00 мск 22 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2284 силовиков с юга России, в том числе 1206 – в СКФО и 1078 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Четыре военных из Ростовской области убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Астраханской области", "Житель Туапсинского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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