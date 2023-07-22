Три военных из Майкопа убиты на Украине

22 июля 2023, 19:11

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Генерал-лейтенант Олег Цоков, подполковник Алексей Серенко и рядовой Родион Белоусов погибли на Украине, сообщила администрация Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 33 военнослужащих из Адыгеи.

"Кавказский узел" писал, что Вадим Лемеш стал 30-м военным из Адыгеи, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопа 12 июля в своем Telegram-канале, на 13 июля была назначена панихида.

Цоков был заместителем командующего Южного военного округа, сообщил 12 июля "Коммерсант"

Подполковник Алексей Серенко и рядовой Родион Белоусов погибли на Украине, говорится сообщении администрации Майкопа от 10 июля.

Алексей Серенко родом из города Котово Волгоградской области. Окончил Михайловское военное артиллерийское училище и Коломенское командное военное училище. Погиб в феврале 2023 года, ему было 39 лет. Родион Белоусов родился в поселке Первомайском Майкопского района. Окончил 9 классов майкопской средней школы №17 и поступил в Майкопский индустриальный техникум. Срочную службу проходил в Калининграде. С 17 августа 2022 года проходил военную службу по контракту в спецназе Главного разведывательного управления. Погиб в октябре 2022 года, говорится в сообщении издания "Майкопские новости" от 10 июля.