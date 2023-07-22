22 июля 2023, 19:11
Три военных из Майкопа убиты на Украине
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Генерал-лейтенант Олег Цоков, подполковник Алексей Серенко и рядовой Родион Белоусов погибли на Украине, сообщила администрация Майкопа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 33 военнослужащих из Адыгеи.
"Кавказский узел" писал, что Вадим Лемеш стал 30-м военным из Адыгеи, чью гибель на Украине подтвердили власти.
Генерал-лейтенант Олег Цоков погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила администрация Майкопа 12 июля в своем Telegram-канале, на 13 июля была назначена панихида.
Цоков был заместителем командующего Южного военного округа, сообщил 12 июля "Коммерсант"
Подполковник Алексей Серенко и рядовой Родион Белоусов погибли на Украине, говорится сообщении администрации Майкопа от 10 июля.
Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 33 военных из Адыгеи. Всего власти и силовики на 19.00 мск 22 июля сообщили о гибели на Украине как минимум 2284 силовиков с юга России, в том числе 1206 – в СКФО и 1078 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"