Российские военные в зоне военной операции на Украине. Кадр из видео в телеграм-канале Минобороны РФ https://t.me/mod_russia/34635

15 июня 2024, 11:29

Власти признали убитыми на Украине 4200 бойцов с юга России

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Не менее 2067 силовиков из СКФО и 2133 бойцов из ЮФО убиты в ходе специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 7 июня представители властей и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 4150 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество погибших военных пришлось на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми как минимум 4200 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине убиты 2067 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 921. Подтверждена смерть 290 бойцов из Северной Осетии, 396 военных из Ставропольского края, 191 силовика из Чечни, 145 бойцов из Кабардино-Балкарии, 63 – из Ингушетии и 61 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2133 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 774 силовика из Волгоградской области, 452 бойца из Ростовской области, 445 военнослужащих из Краснодарского края, 324 военных из Астраханской области, 57 бойцов из Адыгеи, а также 81 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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