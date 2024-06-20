4250 бойцов с юга России официально признаны убитыми на Украине

20 июня 2024, 22:38

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Не менее 4250 бойцов из регионов юга России убиты в военной операции на Украине, в том числе 2094 - из СКФО и 2156 - из ЮФО, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", к 15 июня представители властей с силовых ведомств сообщили о том, что зоне военной операции на Украине убиты как минимум 4200 бойцов с юга России: 2067 из СКФО и 2133 бойцов из ЮФО. Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми как минимум 4200 бойцов из регионов юга России и республик Северного Кавказа.

По официальным данным, на Украине убиты 2094 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 927. Подтверждена смерть 415 военных из Ставропольского края, 290 бойцов из Северной Осетии, 191 силовика из Чечни 1 , 146 бойцов из Кабардино-Балкарии, 64 – из Ингушетии и 61 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе спецоперации 2156 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине убиты 782 силовика из Волгоградской области, 461 боец из Ростовской области, 447 военнослужащих из Краснодарского края, 325 военных из Астраханской области, 84 - из Калмыкии и 57 из Адыгеи.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

К 19 июня стало известно о как минимумо 69 улицах, которые названы в регионах юга России в честь убитых в спецоперации на Украине военных. Больше всего улиц названо именем генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева, а лидером по числу новых наименований, согласно данным Федеральной государственной информационной системы, стал Ставропольский край.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.