RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:53, 4 октября 2024

Власти признали убитыми на Украине более 5000 бойцов с юга России

Билборд в память об убитых на Украине военных из Курского округа. Скриншот фото из Telegram-канала Павла Бабичева от 16.10.23, https://t.me/pavel_babichev_1302/7780

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2402 бойцов из СКФО и 2600 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 24 сентября были официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 4950 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Согласно данным "Кавказского узла" на 4 октября, представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 5002 бойцов с юга России: 2402 – из СКФО и 2600 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1050. Также подтверждена смерть 494 бойцов из Ставропольского края, 310 – из Северной Осетии, 208 – из Чечни.

, 171 – из Кабардино-Балкарии

, 80 – из Карачаево-Черкесии и 89 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых приходится на Волгоградскую область – 943 погибших бойца. Признаны убитыми 559 бойцов из Ростовской области, 566 – из Краснодарского края, 378 – из Астраханской области, 94 – из Калмыкии и 60 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
04 октября 2024, 08:53
Аналитики сочли невыгодными для Абхазии законодательные уступки Москве
04 октября 2024, 06:55
Генпрокуратура потребовала конфискации активов начальника судьи Хахалевой
04 октября 2024, 05:57
Два военных из Дагестана убиты на Украине
04 октября 2024, 05:03
Участник турфорума в Минводах задержан за свитер "Пути творчества"
Портрет Шамиля Басаева в Государственном музее Абхазии. Фото: https://t.me/Hard_Blog_t.me/9828
04 октября 2024, 04:04
Осетинский омбудсмен призвал Абхазию дегероизировать Басаева
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
6
кавказцы в Америке
Фото
20:09, 2 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Долгая тяжба. Жители Кабардино-Балкарии продолжают судиться за возврат вкладов
Фото
23:08, 1 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
что не так с новым культурным центром Гергиева?
Все блоги
Справочник
Фото https://poligonmedia.org/regionalnoe-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-i-regionalnye-vybory/ Осенние выборы-2024 на Юге России

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Блогеры
Фото
22:29, 3 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о проекте закона против пропаганды чайлдфри
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
6
кавказцы в Америке
Фото
20:09, 2 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Долгая тяжба. Жители Кабардино-Балкарии продолжают судиться за возврат вкладов
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
23:08, 1 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
что не так с новым культурным центром Гергиева?
Аналитика
09 сентября 2024, 19:48
В августе 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было
09 августа 2024, 11:40
В июле 2024 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано
Темы дня
Алескер Мамедли. Фото: moderator.az https://moderator.az/ru/saglamliq/779400/alesker-mamedli-budet-pereveden-v-gospital/
03 октября 2024, 18:02
Мамедли пожаловался на ухудшение самочувствия из-за действий конвоиров

Митинг партии "Единство - национальное движение". Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/operator-naruzhnoj-reklamy-v-gruzii-otkazalsja-razmeshhat-predvybornye-plakaty-oppozicii/
03 октября 2024, 16:50
Оппозиция Грузии пожаловалась на отказ в размещении рекламы

Раздача бутилированной воды жителям Буйнакска. Фото: gorodbuynaksk / Telegram
03 октября 2024, 12:35
Жители Буйнакска заявили о нехватке привозной воды

Активисты с флагами партии "Грузинская мечта". Фото: "Новости Грузии" https://www.newsgeorgia.ge/politsovet-gruzinskoj-mechty-prezident-idet-ne-po-tomu-puti/
02 октября 2024, 17:59
Активисты указали на малое число женщин в выборном списке "Грузинской мечты"

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше