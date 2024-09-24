24 сентября 2024, 06:07

Власти признали убитыми на Украине более 4950 бойцов с юга России

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Не менее 2373 бойцов из СКФО и 2579 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 18 сентября были официально признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине не менее 4900 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Согласно данным "Кавказского узла" на 24 сентября, представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 4952 бойцов с юга России: 2373 – из СКФО и 2579 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1032. Также подтверждена смерть 490 бойцов из Ставропольского края, 310 – из Северной Осетии, 208 – из Чечни, 165 – из Кабардино-Балкарии, 80 – из Карачаево-Черкесии и 88 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых приходится на Волгоградскую область – 939 погибших бойцов. Признаны убитыми 555 бойцов из Ростовской области, 559 – из Краснодарского края, 374 – из Астраханской области, 92 – из Калмыкии и 60 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине житель Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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