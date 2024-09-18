Власти признали убитыми на Украине 4900 военных с юга России

18 сентября 2024, 08:28

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Не менее 2339 силовиков из СКФО и 2561 бойца из ЮФО убиты в зоне специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего убитых военных приходится на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 12 сентября представители властей и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 4850 военных из Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее количество убитых военных пришлось на Дагестан.

Представители властей и силовики с начала проведения СВО на Украине признали убитыми как минимум 4900 бойцов из регионов юга России.

По официальным данным, на Украине убиты 2339 военных из СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 1015. Подтверждена смерть 309 бойцов из Северной Осетии, 478 военных из Ставропольского края, 208 силовиков из Чечни 1 , 162 бойцов из Кабардино-Балкарии 2 , 87 – из Ингушетии и 80 – из Карачаево-Черкесии.

Власти официально признали, что в зоне СВО убит как минимум 2561 военный из ЮФО. В том числе 937 военных из Волгоградской области, 549 бойцов из Ростовской области, 552 силовика из Краснодарского края, 371 военный из Астраханской области, 60 бойцов из Адыгеи, а также 92 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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