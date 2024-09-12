Более 4850 выходцев с юга России признаны убитыми на Украине

12 сентября 2024, 05:14

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Как минимум 2319 бойцов из СКФО и 2538 военных из ЮФО официально объявлены убитыми в ходе российской военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан и Волгоградскую область.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 сентября органы власти и силовые ведомства официально признали убитыми на Украине не менее 2291 бойца из регионов СКФО и 2510 из регионов ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

С 24 февраля 2022 года представители органов власти и силовых ведомств озвучили данные как минимум 4857 убитых на Украине бойцов из регионов СКФО и ЮФО.

Среди республик Северного Кавказа наибольшее число убитых, 998 военных, приходится на Дагестан. Официально признаны убитыми на Украине 307 выходцев из Северной Осетии, 207 бойцов из Чечни и 162 военных из Кабардино-Балкарии. На Ингушетию и Карачаево-Черкесию приходятся 87 и 80 убитых соответственно. Власти Ставропольского края к 12 сентября назвали имена как минимум 477 убитых на Украине силовиков.

Среди регионов ЮФО наибольшее число военных, официально признанных убитыми на Украине, приходится на Волгоградскую область - 930. В Краснодарском крае власти назвали имена как минимум 550 убитых, в Ростовской области официально объявлены убитыми 539 бойцов, в Астраханской области - 369. В Калмыкии объявлено о 90 убитых на Украине уроженцах республики, в Адыгее таких, согласно отчетам чиновников, не менее 60.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами. Первым из представителей властей о том, что на Украине убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов - 26 февраля 2022 года он рассказал об убитом Нурмагомеде Гаджимагомедове.

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