Власти признали убитыми на Украине более 4800 бойцов из регионов юга России

02 сентября 2024, 04:24

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Не менее 2291 бойца из СКФО и 2510 бойцов из ЮФО официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции на Украине. Больше всего убитых - в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 21 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2272 бойцов из регионов СКФО и 2480 из регионов ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Представители властей и силовых ведомств с начала проведения СВО на Украине признали убитыми не менее 4801 бойца из СКФО и ЮФО.

По официальным данным, на Украине убиты 2291 бойца из регионов СКФО. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан – 990. Подтверждена смерть 306 бойцов из Северной Осетии, 463 военных из Ставропольского края, 207 силовиков из Чечни (власти обнародовали имена 179 убитых, о гибели еще 23 бойцов глава республики Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен), 159 бойцов из Кабардино-Балкарии ("Кавказскому узлу" известны имена 141 из них, о гибели еще 17 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году), 86 – из Ингушетии и 80 – из Карачаево-Черкесии.

Официально признаны убитыми в ходе СВО 2510 военных из регионов ЮФО. Убиты 916 силовика из Волгоградской области, 535 бойцов из Ростовской области, 542 военнослужащего из Краснодарского края, 367 военных из Астраханской области, 60 бойцов из Адыгеи, 90 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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