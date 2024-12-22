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10:11, 22 декабря 2024

Власти признали убитыми на Украине 5500 бойцов с юга России

Российские бойцы в зоне спецоперации на Украине. Фото: Минобороны России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 2640 бойцов из СКФО и 2860 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине. Наибольшее число убитых приходится на Дагестан.

Как информировал "Кавказский узел", на 10 ноября официально были признаны убитыми в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине более 5250 бойцов из регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Наибольшее число убитых пришлось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Согласно данным "Кавказского узла" на 22 декабря, представители властей и силовики официально признали убитыми в военной операции не менее 5500 бойцов с юга России: 2640 – из СКФО и 2860 – из ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан – 1153. Подтверждена смерть 551 бойца из Ставропольского края, 332 – из Северной Осетии, 217 – из Чечни, 205 – из Кабардино-Балкарии, 84 – из Карачаево-Черкесии и 98 – из Ингушетии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число подтвержденных смертей приходится на Волгоградскую область – 1041 убитый боец. Признан убитым 601 военный из Ростовской области, 619 – из Краснодарского края, 424 – из Астраханской области, 106 – из Калмыкии и 69 – из Адыгеи.

Напомним, первым из представителей властей о том, что в зоне СВО убит российский военный, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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