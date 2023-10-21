21 октября 2023, 23:15

Мэрия Краснодара рекомендовала не проводить мероприятий к Хэллоуину

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Представители мэрии Краснодара разослали письма руководителям предприятий с призывом не проводить мероприятий к Хэллоуину, так как он "противоречит принципам нравственности" и соседствует с Днем жертв политических репрессий.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году в Краснодаре активисты "Православного патруля" заявили о рейдах в места, где проводятся тематические вечеринки в честь Хэллоуина, чтобы выявить оскорбительные для чувств верующих мероприятия и доложить о них полиции. Решение было озвучено на фоне осуждения празднования Хэллоуина властями Краснодарского края. 

Информационное письмо от управления торговли и бытового обслуживания населения города  о праздновании Хэллоуина направлено в заведения города. В документе указано, что 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. При этом 31 октября во всем мире отмечают "несвойственный историческим и культурным ценностям Кубани" Хэллоуин. А руководителям заведения рекомендовано "воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина", сообщило издание 93.ru 20 октября

Сам текст письма был опубликован  20 октября в Telegram-канале "Туподар Краснодар". "Мероприятия, организованные и проводимые в этот день органами местного самоуправления, не запрещены, однако в то же время не поддерживаются и не пропагандируются, так как не имеют культурных корней в многонациональной культуре Кубани, а также противоречат принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций, — сказано в письме.

Пресс-служба мэрии Краснодара подтвердила, что письмо действительно принадлежит Управлению торговли города. Также там отметили, что подобный документ направляют предпринимателям не впервые. Письмо рассылали и в предыдущие годы. На вопросы о том, какое количество предприятий получили письмо и, кто инициатор рассылки, в администрации отвечать не стали, сообщила сегодня Юга.ру.

Кубанские власти и сами не раз проявляли недовольство  тем, что жители региона отмечают Хэллоуин. Так, губернатор Вениамин Кондратьев в октябре 2015 года заявил, что Хэллоуин – это не праздник для кубанцев, поскольку "на Руси такое не отмечали", а краевое министерство образования продолжает ежегодно направлять в местные школы письмо с рекомендацией воздержаться от празднования, сообщило издание ранее.

Напомним, письмо "О негативном влиянии "Хэллоуина" кубанский Минобр впервые распространил в 2012 году, полная версия документа доступна в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". 

"Наличие в мероприятиях "Хэллоуина" элементов религиозного содержания (культ смерти или глумление над смертью, олицетворение смерти и духов зла и т.д.) противоречит светскому характеру образования в государственных образовательных учреждениях, разрушительно для психического и духовно-нравственного здоровья учащихся... Руководителям образовательных учреждений в учебных заведениях Краснодарского края не следует допускать проведения Хэллоуина в какой бы то ни было форме. Необходимо создавать новые формы совместных (дети - педагоги - родители) школьных праздников в соответствии с базовыми ценностями русской культуры", - говорится в письме.

10 октября 2016 года не праздновать Хэллоуин призвала администрация Каневского района Кубани, мотивировав это угрозой "нарушения требований антитеррористической защищенности объектов потребительской сферы". В своем сообщении пресс-служба администрации также упирала на то, что 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий, поэтому на 31 октября никаких официальных праздничных дат нет.

Текст обращения, опубликованного на сайте районной администрации практически дословно совпадает с текстом  письма от  управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара. Отличие лишь в том, что районная администрация в своем сообщении указывала также на необходимость отказаться от празднования "в целях недопущения возможности нарушения требований антитеррористической защищенности объектов потребительской сферы". Аналогичный призыв был опубликован на сайте районной администрации и 25 октября 2019 года.

"Кавказский узел" также писал, что  30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. в 30 октября 2022 года в Нальчике около десятка человек пришли на памятную акцию, на которой рассказали о репрессированных в сталинское время родственниках и о своей жизни в ссылке после депортации балкарцев.  На акции в Волгограде родственники репрессированных заявили, что преследование инакомыслящих, в том числе выступающих против военной операции на Украине, вызывает ассоциации с репрессиями 1930-х годов.

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Примечание:

"Нальчане поделились воспоминаниями о сталинских репрессиях", "Реставрация барельефов Сталина вызвала споры среди волгоградцев", "Сочинцы почтили память жертв политических репрессий".

Автор: "Кавказский узел"

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