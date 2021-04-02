Жители Марьиных Колодцев отказались от использования водопроводной воды

02 апреля 2021, 17:39

Число заразившихся кишечной инфекцией в Минераловодском городском округе выросло до 181 человека, но часть пациентов больницы готовят к выписке. Жители Марьиных Колодцев перестали употреблять водопроводную воду, привозной питьевой воды хватает, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане.

Как писал "Кавказский узел", 30 марта 67 жителей села Марьины Колодцы в Минераловодском районе Ставропольского края обратились к врачам с симптомами отравления. Губернатор Владимир Владимиров заявил о вспышке в селе ротавирусной и норовирусной инфекции, а пользователи Instagram указали на регулярные проблемы с качеством питьевой воды в селе. К 1 апреля число заболевших выросло до 162 человек, 13 были госпитализированы.

После инцидента с отравлением в селе Марьины Колодцы региональный Следком завел дело по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Потерпевшими, по состоянию на 31 марта, были признаны свыше 90 человек.

Количество жителей Минераловодского городского округа, которым потребовалась медицинская помощь из-за заражения кишечной инфекцией, сегодня достигла 181, среди них 124 ребенка, сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"В стационаре остаются 11 пациентов, в том числе 7 детей. Их состояние не вызывает опасений. Два человека были выписаны накануне, сегодня готовятся к выписке еще несколько", - написал глава региона на своей странице в Instagram.

По словам Владимирова, в Марьиных Колодцах сохраняется режим повышенной готовности, там начата вакцинация от дизентерии и гепатита А. Крайводоканал продолжает усиленное хлорирование сетей водоснабжения, добавил он.

"Сейчас мы ждем окончательных результатов бактериологического анализа проб водопроводной воды, который делает Роспотребнадзор. До тех пор, пока не будет полностью подтверждена её безопасность, употреблять сырую воду для питья и приготовления пищи нельзя", - говорится в сообщении губернатора. По словам Владимирова, жителям Марьиных Колодцев и соседних населенных пунктов привозят питьевую воду "как по графику, так и по индивидуальным заявкам".

Сельчане рассказали об обстановке в Марьиных Колодцах

Жители Марьиных Колодцев, с которыми пообщался корреспондент "Кавказского узла", после массового отравления перестали употреблять воды из-под крана в любом виде – они не готовят пищу на водопроводной воде и даже не моют ею посуду, опасаясь заразиться кишечной инфекцией. Нареканий к доставке чистой питьевой воды у них нет.

«На улицах водовозы. Местные власти достаточно оперативно среагировали, вода доставляется. Но сама ситуация вызывает возмущение - как так получилось, что больше 150 человек отравились», - сказала «Кавказскому узлу» жительница села Марьины Колодцы Наталья.

На улицах села дежурят полицейские, так как в нем действует режим ЧС, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» другая жительница села, Мария.

Местная жительница Марина, попавшая в больницу после отравления, оказалась в своей семье единственным человеком который отравился водопроводной водой, хотя другие члены семьи тоже ее пили.

«Пила воду из-под крана, не фильтровала. Ребенок пил воду, но из фильтра. Я заразилась, он нет», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» жительница села.

Заболевших доставляют в участковую больницу села Марьины Колодцы, где развернули инфекционный госпиталь. Он обеспечен всем необходимым, свободные койки есть, сообщила другая пациентка. «В коридорах никто не лежит. Ведется прием, жаловаться особо не на что», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В больнице корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что только часть пациентов находится на стационарном лечении, большинство же пострадавших лечатся в амбулаторном режиме.

В прокуратуре озвучили результаты проверки

Прокуратура Ставропольского края по итогам проверки пришла к выводу, что массовое отравление жителей села Марьины Колодцы вызвано норовирусом. Возбудитель содержался в водопроводной воде - ее пили все заболевшие, и по итогам анализа проб в ней обнаружился «генетический материал норовируса», сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель прокуратуры.

Организация водоснабжения села находится в ведении ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» филиал «Южный». По данным прокуратуры, норовирус попал в воду из-за аварийных утечек. Проверка надзорным ведомством показала, что на подконтрольных «Ставрополькрайводоканалу» мощностях систематически случаются аварии: только с начала 2021 года зафиксировано уже 17 аварий. В «Ставрополькрайводоканале» корреспонденту «Кавказского узла» ситуацию комментировать отказались.

В региональном отделении Роспотребнадзора корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили, что причиной заболевания людей стал норовирус. Помимо проб воды, были взяты анализы больных и переданы в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае». Кроме норовируса в пробах был обнаружен и ротовирус, отметил сотрудник ведомства.