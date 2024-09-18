18 сентября 2024, 04:47

Генпрокуратура обжаловала оправдательный приговор Сержу Саргсяну

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Генеральная прокуратура Армении подала апелляционную жалобу на оправдательный приговор, вынесенный третьему президенту страны Сержу Саргсяну по делу о присвоении средств.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в присвоении около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов). На заседании суда 13 ноября 2023 года прокуратура потребовала взыскать с Саргсяна около 1,2 миллиона долларов. В декабре того же года прокуратура попросила освободить его от уголовного наказания. 31 мая суд не нашел в действиях Саргсяна состава преступления и оправдал его, как и других обвиняемых.

Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания.

Генеральный прокуратура Армении обжаловала оправдательный приговор, вынесенный бывшему президенту Сержу Саргсяну, в Антикоррупционном апелляционном суде, пишет 17 сентября News.am.

Обжалован также оправдательный приговор в отношении других фигурантов дела - владельца компании "Флэш" Барсега Бегларяна и бывшего чиновника Минсельхоза Армении Геворка Арутюняна.

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Примечание:

"Азербайджанская прокуратура объявила в розыск Кочаряна и Саргсяна", "Армянская оппозиция на митинге в Ереване обвинила власти в сдаче Нагорного Карабаха", "Защита потребовала снять арест на имущество Сержа Саргсяна".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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