Серж Саргсян обвинен в крупном хищении

04 декабря 2019, 17:35

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в присвоении свыше одного миллиона долларов США, сообщила Специальная следственная служба страны.

Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания, говорится в биографической справке политика, опубликованной в разделе «Персоналии» на «Кавказском узле».

Согласно материалам уголовного дела, с 25 января 2013 года по 7 февраля того же года Саргсян с группой должностных лиц организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов), сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ведомства.

Представитель пресс-службы добавил, что Сержу Саргсяну избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвинение по 1 пункту 3 части статьи 38-179 УК Армении (присвоение или растрата) предъявлено Сержу Саргсяну на основании доказательств, полученных в рамках предварительного следствия, передает со ссылкой на следственные органы Армении агентство «Новости-Армения».

Комментарии самого Сержа Саргсяна или его представителей относительно заявления следствия пока не поступали.

Напомним, в настоящее время в Армении проходит процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под арестом с июля 2018 года. Ему предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване в марте 2008 года, а также во взяточничестве в особо крупном размере. Свою вину Кочарян не признает. По мнению Кочаряна, его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.