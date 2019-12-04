Серж Саргсян. © Фото пресс-службы администрации президента России

04 декабря 2019, 17:35

Серж Саргсян обвинен в крупном хищении

Третьему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявлено обвинение в присвоении свыше одного миллиона долларов США, сообщила Специальная следственная служба страны.

Серж Саргсян занимал должность президента Армении в 2008-2018 годах. 17 апреля 2018 года был избран премьер-министром страны, но сложил полномочия через шесть дней на фоне массовых протестов против его избрания, говорится в биографической справке политика, опубликованной в разделе «Персоналии» на «Кавказском узле».

Согласно материалам уголовного дела, с 25 января 2013 года по 7 февраля того же года Саргсян с группой должностных лиц организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 миллиона долларов), сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ведомства.

Представитель пресс-службы добавил, что Сержу Саргсяну избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвинение по 1 пункту 3 части статьи 38-179 УК Армении (присвоение или растрата) предъявлено Сержу Саргсяну на основании доказательств, полученных в рамках предварительного следствия, передает со ссылкой на следственные органы Армении агентство «Новости-Армения».

Комментарии самого Сержа Саргсяна или его представителей относительно заявления следствия пока не поступали.

Напомним, в настоящее время в Армении проходит процесс по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна, который находится под арестом с июля 2018 года. Ему предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, свержении конституционного строя в связи с разгоном акций протеста в Ереване в марте 2008 года, а также во взяточничестве в особо крупном размере. Свою вину Кочарян не признает. По мнению Кочаряна, его уголовное преследование, которое началось после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна, имеет политическую подоплеку.

Примечание:

"Прокуратура Армении отказалась закрыть дело об узурпации власти", "Защите Кочаряна отказано в отводе судьи", "ЕСПЧ отказал в компенсации первому президенту Армении".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 декабря 2019, 17:58

04 декабря 2019, 17:54

  • Волгоградский облздрав отказался признать нехватку персонала

    Бригады анестезиологов-реаниматологов в Волгограде укомплектованы необходимым оборудованием, медикаментами и специалистами, заявил областной комитет здравоохранения в ответ на критику врача Михаила Николаева. Врач обвинил облздрав в "махинациях с цифрами".

04 декабря 2019, 17:11

04 декабря 2019, 16:52

  • Ара Варданян освобожден из-под ареста

    Суд согласился смягчить меру пресечения бывшему исполнительному директору Всеармянского фонда "Айастан" Аре Варданяну, обвиненному в присвоении средств.

04 декабря 2019, 16:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи